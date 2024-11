Gemeente huldigt supersporters

Elk schooljaar organiseert de gemeentelijke sportdienst een waaier aan sport- en spelactiviteiten voor de kinderen van de lagere scholen van Pittem en Egem. Dat was vorig schooljaar ook het geval. Hoewel ze vaak nog vele andere hobby’s hebben, slaagden heel wat kinderen er toch in om aan verschillende activiteiten deel te nemen. De kinderen die aan het grootste aantal activiteiten hadden deelgenomen, werden onlangs als supersporters gehuldigd in zaal De Fontein. Per leeftijdsgroep werd wie eerste en tweede eindigde uitgenodigd naar de huldiging. De gelukkigen ontvingen een medaille of een beker. Liefst 42 supersporters waren van de partij, waarbij in elke leeftijdsgroep een ex aequo op de eerste plaats te noteren viel. (JG/foto Jan)