Dit zijn de winnaars van de United Spurs Awards 2024

In evenementenhal Départ werden de United Spurs Awards bekendgemaakt in aanwezigheid van sporters, supporters, sponsors en familie. Er waren 5 categorieën: International Spur of the year, Social Spur of the year Award, G-spur of the year Award, Spur of the year Award en de Spurs Life Time Achievement Award. De Internationale award was voor Arthur De Sloover, de Lifetime-award voor Jan Vangheluwe, de Spur of the Year Award voor Ann Andries.

Naast de stemmen van de vakjury bepaalde het publiek mee wie de winnaars waren in de verschillende categorieën. Sporza-presentator Sammy Neyrinck leidde de verkiezing in vlotte, goede banen. “De United Spurs Awards zijn niet enkel een ode aan het sportieve talent in onze stad, maar ook aan de vele vrijwilligers, trainers, supporters en organisaties die onze sportgemeenschap zo sterk maken. Dat gaat niet alleen over topsport, maar even belangrijk zijn de G-sport en sociaal-sportieve projecten waarmee we sporten toegankelijk maken voor iedereen”, opent Wouter Allijns, schepen van Sport.

Winnaars

De International Spur of the year werd hockeyspeler Arthur De Sloover die het haalde van voetballer Charles Vanhoutte en wielrenner Harm Vanhoucke. Zijn papa kwam de prijs ophalen. “Hij zit nu in het buitenland. Ik ben heel zeker dat hij dit tof vindt. Hij heeft een voorbeeldfunctie voor de jeugd en zelfs voor iedereen die met hockey bezig is. De wilskracht die hij aan de dag legt om zijn doel te bereiken is formidabel, zeker in de Olympische Spelen”, aldus papa Christophe. De Red Lions wonnen zowat alles wat er te winnen valt in het hockey.

De Spur of the Year Award was voor Ann Andries, die trailrunnen doet. Na corona was haar eerste wedstrijd het WK masters dat plaatsvond in Portugal. Over 55 km moesten 3300 hoogtemeters overwonnen worden. Het was afzien, maar wel met een mooi resultaat: zilver in haar leeftijdscategorie. Haar tweede skyrace was het Belgisch kampioenschap in Oostenrijk. Op het BK nam Ann deel aan de skyrace ultra 56 km, met 3800 hoogtemeters en een aantal pittige klauterstukken. Ann eindigde op de vierde plaats en werd Belgisch kampioene ultra afstand. Dankzij haar plaats op het WK is Ann nu ook geselecteerd voor de Skyrunner World series skymasters in Spanje.

De Social Spur of the year Award ging naar Team Next. Zij zetten een sportproject op poten voor en door (ex-)kankerpatiënten uit regio Kortrijk die streven naar een duurzaam aanbod van verschillende sportdisciplines . Zij gaan volledig op eigen tempo (weer) aan het sporten, met als doel deelname aan de kwarttriatlon Kortrijk. Door opnieuw of blijvend te sporten en bewegen, probeert Team Next bij te dragen aan de opbouw van immuniteit, krachtopbouw na een behandeling, mentaal terug sterker te staan en de kans op herval te verkleinen.

De G-spur of the year Award ging naar De Hoge Kouter waar diverse sporten mogelijk zijn: zwemmen, atletiek, voetbal bocce, tafeltennis, judo, G-Judo Kortrijk, De Haerne met voetbal, marathon, petanque, wielrennen. De G-sportclub is al vanaf het begin betrokken bij de Special Olympics en steevast bij de grootste deelnemende clubs tijdens de nationale spelen. Enkele van de atleten wonen in Kortrijk, maar het werkingsgebied is vooral Zuid-West-Vlaanderen. De Hoge Kouter zet jaar na jaar Kortrijk mee op de kaart binnen Special Olympics, zowel nationaal als internationaal.

Vorig jaar namen vijf deelnemers van De Hoge Kouter deel aan de internationale Special Olympics World Games in Berlijn. De ruim 40 atleten van De Hoge Kouter behaalden medailles in verschillende disciplines. Onder andere goud voor de netbalploeg, zilver voor de voetbalploeg en brons in het paardrijden. Daarnaast neemt de Kortrijkse instelling jaarlijks deel aan tornooien in bijvoorbeeld tafeltennis, voetbal, maar ook skiën waar we de atleten telkenmale zien schitteren. Met de nationale spelen van 2025 in Kortrijk in het vooruitzicht wil De Hoge Kouter de jarenlange inspanningen bij de Special Olympics een extra boost geven.

Life Time Achievement

De Spurs Life Time Achievement Award was voor Jan Vangheluwe, die een indrukwekkende carrière heeft gehad in het Belgische volleybal, zowel op nationaal en internationaal niveau. Hij was speler bij het toenmalige Ibis volleybal Kortrijk. Met Ibis behaalde Jan 5 nationale bekers en werd Ibis zeven keer landskampioen in de jaren 70-80. Hij sloeg internationale aanbiedingen af om bij Ibis volleybal te blijven. Ook bij de nationale ploeg was hij een sterkhouder. In 1980 werd hij speler van het jaar in de Belgische competitie. Ook na zijn carrière bleef hij actief in de (Kortrijkse) volleybalwereld: als bestuurslid, als vrijwilliger, als ambassadeur, als expert in zijn vak. Hij haalde ook het jaarlijkse beachvolleytornooi naar Kortrijk.

De avond werd afgesloten met een optreden van covergroep Sisters Act en een afterparty met dj Lotto.