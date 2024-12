Dit zijn de winnaars van de United Spurs Awards 2024

In evenementenhal Départ werden de winnaars van United Spurs Awards bekendgemaakt. Er waren vijf categorieën: International Spur of the Year, Social Spur of the year Award, G-spur of the year Award, Spur of the year Award en de Spurs Life Time Achievement Award. Naast de stemmen van de vakjury bepaalde het publiek mee wie de winnaars waren. Sporza-presentator Sammy Neyrinck leidde de verkiezing in goede banen. “De awards zijn niet enkel een ode aan het sportieve talent in onze stad, maar ook aan de vele vrijwilligers, trainers, supporters en organisaties die onze sportgemeenschap zo sterk maken. Dat is niet enkel topsport, maar even belangrijk zijn de G-sport en sociaal-sportieve projecten waarmee we sporten toegankelijk maken voor iedereen”, stelt schepen van Sport Wouter Allijns.

De International Spur of the Year is hockeyspeler Arthur De Sloover. “Ik ben heel zeker dat hij dit tof vindt. De wilskracht die hij aan de dag legt om zijn doel te bereiken, is formidabel, zeker in de Olympische Spelen”, aldus papa Christophe die hem vertegenwoordigde. De Spur of the Year Award gaat naar Ann Andries, die aan trailrunnen doet. Zij nam deel aan het WK masters in Portugal en werd Belgisch kampioene ultra afstand.

De Social Spur of the Year Award gaat naar Team Next. Zij zetten een sportproject op poten voor en door (ex-)kankerpatiënten uit regio Kortrijk die streven naar een duurzaam aanbod van verschillende sportdisciplines en willen meedoen aan de kwarttriatlon Kortrijk. De G-spur of the year Award ging naar De Hoge Kouter waar diverse sporten mogelijk zijn: zwemmen, atletiek, voetbal, bocce, tafeltennis, judo, G-Judo, marathon, petanque en wielrennen. Ze zijn vaste gast op de Special Olympics.

De Spurs Life Time Achievement Award was voorJan Vangheluwe, die nationaal en internationaal een indrukwekkende carrière had in het Belgische volleybal bij Ibis en de nationale ploeg. Hij haalde ook het jaarlijkse beachvolleytornooi naar Kortrijk. Met Ibis behaalde Jan vijf nationale bekers en werd Ibis zeven keer landskampioen in de jaren 70-80. (PVH/ foto Tom Devos)