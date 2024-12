Clubkampioenen gehuldigd bij WTC De Platte Tube

Tijdens het eindejaarsfeest na het 44ste seizoen werden traditiegetrouw de clubkampioenen en sponsors in de bloemetjes gezet bij wielertoeristenclub De Platte Tube in Ieper.

Xavier Leroy kroonde zich met een totaal van 4.714 kilometer, verdeeld over 56 ritten, tot kampioen van de A-groep. In de B-groep ging de titel naar Christophe Turck met 5.073 kilometer in 65 ritten. In de B+-groep werd Dirck Lemeire als wegkapitein voor de zesde keer op rij kampioen met 3.361 afgelegde kilometers. Luc Tieberghein reed dit jaar zeven keer lek en kreeg de prijs van ‘platte tubist’.