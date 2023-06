BOIC geeft award aan Brugse Vives-begeleiding voor topsporters

In zijn algemene vergadering heeft het BOIC donderdagavond de AFE-award uitgereikt aan de opleiding Sportmanagement van Vives Hogeschool in Brugge. AFE staat voor ‘Athlete Friendly Education’ en het BOIC wil hiermee jonge topsporters ondersteunen in hun verdere ontwikkeling.

Het was Tania Corbanie die de prestigieuze award in ontvangst mocht nemen. Zij was een tijdlang opleidingshoofd van de opleiding, maar zet zich nu al jarenlang in voor het actief begeleiden van de ingeschreven topsporters, zowel in dag- als afstandsonderwijs: “De combinatie topsport en hogere studies is een moeilijk te nemen horde. Wij pakken dat zo dynamisch mogelijk aan, zodat de sporter zich kan focussen op trainingen, stages en wedstrijden enerzijds, zonder dat het volgen van de lessen of het afleggen van examens daar anderzijds onder lijdt.”

Bekende namen

Ondertussen behaalden al tal van olympiërs hun diploma, niet alleen in hun sport, maar ook als bachelor sportmanagement. Daaronder bijvoorbeeld roeier Niels Van Zandweghe, voetballer Lennert De Smul en Yellow Tigers Angie Bland en Lise Van Hecke.

“Die laatste is momenteel zelfs aan een tweede bachelordiploma aan het werken. Na Sportmanagement in dagonderwijs volgt zij nu de opleiding Rechtspraktijk in afstandsonderwijs. Zij speelt al een hele tijd in het buitenland, eerst in Italië en vorig jaar in Japan, maar we stippelen voor haar een traject op maat uit. Daardoor kan ze de lessen volgen, zonder een barrière te vormen voor de trainingen bij haar profclub. In overleg bespreken we ook wanneer de momenten geschikt zijn voor het afleggen van de examens.”

Doelgericht

“Dat doen we trouwens voor alle studenten met een topsportstatuut”, aldus Tania Corbanie. “In de opleiding Sportmanagement zijn dat momenteel bijvoorbeeld Nicky Evrard (voetbal) en Basil Dermaux (hoofdaanvaller volleybal Menen).”

“Ook in de andere opleidingen doen tal van collega’s hun best om de topsporters bij te staan, zoals bijvoorbeeld de wielrenners Cian Uijtdebroeks en Mauri Vansevenant, judoka Amber Ryheul, Belgian Cat Hanne Mestdagh of volleyballer Matthijs Verhanneman. Samen gaan we voor goud, zowel in de sport als in de studie. We delen met hen de drive, de volharding en de begeestering.” (MD)