Zwevezele One met ambitie naar leider

In eerste provinciale van het basketbal is niets beslist. Een vijftal ploegen lijkt tegen de degradatie te zullen strijden, maar bovenin het klassement maken ongeveer evenveel ploegen aanspraak op de koppositie en de bijhorende titel. Zwevezele is daar één van. Vrijdagavond spelen ze tegen medeleider Wytewa Roeselare. Winst is noodzakelijk als ze in de running willen blijven voor het begeerde ticket naar landelijke.

We bellen met coach Joeri Bourdeaux, die een lange rit voor de boeg heeft in zijn job voor een studiebureau. “De competitie is bijna halverwege en niets is momenteel duidelijk. Vier à vijf ploegen maken zich een klein beetje los van de rest, maar iedereen kan zowat van iedereen winnen.”

Afknappers

Zijn eigen team behoudt vooralsnog die plek in de kopgroep, maar Zwevezele had er nóg beter voor kunnen staan. “Af en toe maken we het onszelf onnodig moeilijk. Op eigen veld gingen we twee keer de boot in: tegen Tielt, dat op korte afstand volgt, en tegen Heuvelland, een ploeg die tegen de degradatie vecht. Zonder die twee vermijdbare nederlagen stonden we nu alleen eerste.”

Bourdeaux weet echter goed dat gedane zaken geen keer nemen. “Het komt er nu op aan om de komende reeks wedstrijden goed door te komen. Deze en volgende maand treffen we vier van die ploegen die mee in het koppeloton zitten, te beginnen met de uitwedstrijd op vrijdag in Roeselare. Willen we vooraan mee blijven draaien, dan is dit een must-win. Het wordt ongetwijfeld spannend en kleine dingen zullen beslissend zijn. De voorbije weken hadden we af te rekenen met tal van kwetsuren en ziektes, maar vrijdag zouden we op ons sterkst moeten zijn. De groep is ambitieus en wil graag een stapje hoger spelen. Het zou voor de meesten ook de bekroning zijn voor de inzet die ze de voorbije jaren toonden.” (MD)