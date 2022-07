Zware maar mooie Champions League-loting voor Filou Oostende

In het Patrick Baumann House of Basketball in het Zwitserse Mies nabij Geneve woonde Jurgen Vanpraet, ceo van Filou Oostende, de lottrekking voor de zevende Basketball Champions League bij. Filou Oostende speelt tegen Israëlische, Turkse en Poolse toppers.

52 clubs uit 30 landen, geselecteerd op basis van louter sportieve criteria, nemen dit seizoen aan de Champions League deel. 28 clubs uit 14 landen zijn rechtstreeks gekwalificeerd. Oostende behoort tot het selecte gezelschap van vijf clubs die in alle zeven edities van de Champions League present tekenden via een rechtstreeks ticket. De vier andere vaste BCL-waarden zijn AEK Athene (Griekenland), Tenerife (Spanje), Straatsburg (Frankrijk) en Nymburk (Tsjechië).

“Van de 52 deelnemende clubs waren er 48 bij de trekking aanwezig. Het was goed mekaar te ontmoeten. Ik voelde veel respect voor wat onze club al die jaren al doet. We hebben geen topbudget, maar werken hier goed en we maken onze spelers steeds beter. Zo creëren we een etalage voor spelers. Na een mooi seizoen kunnen sommigen elders drie tot vijfmaal meer verdienen”, zegt Vanpraet.

10.000 supporters

In de jaargang 2022-2023 is Filou Oostende ingedeeld in poule C met de Israëlische kampioen Hapoel Holon, de Turkse traditieclub Galatasaray Istanbul en de Poolse vicekampioen Legia Warschau. “Sportief wordt het heel zwaar maar het zijn wel mooie teams voor ons publiek en voor de sponsors. Hapoel Holon en Galatasaray spelen thuis voor tienduizend supporters die bovendien een hele wedstrijd rechtstaand aanmoedigen. Natuurlijk kijken onze spelers naar zo’n topwedstrijden uit”, reageert Jurgen Vanpraet.

Hapoel Holon, een paar jaar geleden al eens opponent van Oostende in de BCL, bereikte vorig seizoen de Final Four van deze intercontinentale competitie. De Israëli, die sinds het tweede BCL-seizoen er steeds bij waren, eindigden vierde.

Galatasaray Istanbul bereikte vorig seizoen de Round of Sixteen van de BCL en sneuvelde in de halve finales van de Turkse competitie tegen Efes Istanbul.

Zevenvoudig landskampioen Legia Warschau is een debutant in de Champions League. In het vierde BCL-seizoen nam Legia wel aan de kwalificatierondes deel.

Heen en terug

De Basketball Champions League vangt dinsdag 4 oktober aan. In de acht poules spelen de vier teams zes wedstrijden, heen en terug tegen elke tegenstander. De poulewinnaars stoten rechtstreeks naar de Round of Sixteen door. De tweede-gerangschikten en derde-geklasseerden van elke poule spelen play-ins voor de acht andere tickets.