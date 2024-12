Zich amuseren staat voorop bij Scaldis

Vorig weekend pakte Scaldis Zwevegem eenvoudig de zege tegen BBC Wervik met 64-35. Dit jaar kan de ploeg opnieuw rekenen op de diensten van Margaux Van Melle.

Na vijf jaar G&V Breakpoint Basket Waregem en een sabbatjaar keerde de Ingooigemse Margaux Van Melle terug naar de club waar het voor haar op zevenjarige leeftijd allemaal begon. “Als tweedejaars U16 maakte ik de overstap naar Waregem waar ik zelfs in het coronajaar mocht proeven van basket op het hoogste niveau”, vertelt de 21-jarige topscoorder.

Studies

“Bij de U16 wonnen we alles wat er te winnen valt. De Beker van Vlaanderen, het Vlaams kampioenschap en de Belgische titel. Daar beleefde ik heel mooie momenten en leerde veel bij. Mijn studies in Leuven deden mij echter niet aan het vorige seizoen beginnen. De goesting was echter nog te groot om basketbal definitief vaarwel te zeggen. Om na een jaar opnieuw te beginnen was er voor mezelf maar één optie. Het was Scaldis of niets.”

Margaux kreeg ook de smaak van het lopen te pakken. “Wekelijks trek ik een viertal keer de loopschoenen aan”, gaat ze verder.

Kerstcorrida

“Vorig jaar nam ik zelfs deel aan een marathon. Ook de Kerstcorrida in Deerlijk staat in mijn agenda. Een specifiek doel heb ik momenteel niet. Naast het lopen train ik nog een keer met Scaldis. Voor mij was dit terug thuiskomen. De mensen, de gezelligheid, de leuke ploeg…: alle ingrediënten zijn hier aanwezig om mij te amuseren.”

“Momenteel raken we beter en beter op elkaar ingespeeld. Uiteraard gaan we telkens voor de zege, maar ons amuseren staat voorop. Tegen Wervik speelden we niet onze beste wedstrijd maar wonnen we toch eenvoudig. Dit weekend nemen we het op tegen Menen dat nog niet kon proeven van een overwinning. Na de jaarwisseling nemen we het op tegen Avanti Brugge uit eerste landelijke voor de West-Vlaamse beker. We hebben uiteraard niets te verliezen.” (ELD)

Zaterdag 14 december om 17.30 uur, Sport-Ontmoetingscentrum Otegem: Jeugdbasket Scaldis Zwevegem ALL4ONE Basketbal Menen.