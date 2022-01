Zeven West-Vlaamse namen in selectie Belgian Cats voor WK-voorronde

Over twee weken vertrekt een twaalfkoppige selectie van de Belgian Cats naar de Verenigde Staten en de Dominicaanse Republiek om in de WK-voorronde tegen VS, Rusland en Puerto Rico te spelen. Alle namen zijn nu bekend.

Dit is de 12-koppige selectie voor de WK-matchen. We zien een opvallende comeback van Hind Ben Abdelkader, een speelster die sinds 2016 was gestopt bij de nationale ploeg maar nu besloot om terug te keren. Verder zien we maar liefst zeven West-Vlaamse namen:

– Serena-Lynn Geldof (Oostende)

– Kyara Linskens (Bredene)

– Becky Massey (Oostende)

– Billie Massey (Oostende)

– Emma Meesseman (Ieper)

– Elise Ramette (Ieper)

– Julie Vanloo (Deerlijk)

– Julie Allemand

– Hind Ben Abdelkader

– Antonia Delaere

– Maxuella Lisowa

– Laure Resimont

Kim Mestdagh uit Ieper ontbreekt (op eigen verzoek), net als haar zus Hanne. Jana Raman is zwanger. Ook ons jonge talent, Nastja Claessens uit Deerlijk, ontbreekt.