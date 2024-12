XMas Tournament brengt 184 ploegen bijeen in de Zuid-West-Vlaamse regio

De organisatoren van het XMas Tournament gaan geen enkele uitdaging uit de weg. Basketliefhebbers kunnen wedstrijden zien met ploegen uit 18 landen (!) op 11 locaties in de regio. Naast het puur sportieve zijn er randactiviteiten voorzien. Voor elk wat wils.

Peter De Lepeleire is sinds de aanvang de dirigent achter de schermen: “Voor het eerst ontvangen we deelnemers uit 18 verschillende landen. In deze editie hebben we voor het eerst zelfs een Chinees team U16 te gast, een primeur voor Europa. Toen de Belgian Cats tegen China speelden in Kortrijk, hebben we contact kunnen leggen met Yao Ming, het voormalige NBA-icoon. We hopen dat het een start is voor een jarenlange traditie. Er zijn acht leeftijdscategorieën van U12 tot U19 en een tornooi met vier G-basketploegen. Er wordt gespeeld op elf locaties (in Kortrijk, Marke, Wevelgem, Roeselare, Waregem, Dottignies, Mouscron en Estaimpuis).”

Livestream

Steph Adams werkte met zijn team aan de sponsoring en de organisatie van de randactiviteiten: “We gaan in zee met een Zweedse firma die de livestreaming van de matchen zal verzorgen. Het is een hele uitdaging, maar uiteindelijk willen we vanaf de U14 alle matchen op een livestreamkanaal brengen. Het maakt het zelfs voor de buitenlandse supporters mogelijk om de matchen te volgen. In samenwerking met Campus Ter Sterre, een school voor kinderen met autisme, hebben we met directeur Wim Vandorpe een projectje opgezet. Acht leerlingen en een begeleider hebben samen vijf affiches ontworpen, waaruit wij er dan één kozen als uithangbord voor het Tournament. Ze hebben er met hart en ziel aan gewerkt en we zijn blij met het resultaat. De vzw die Lego verzamelt en verkoopt ten voordele van weeskinderen is voor de derde keer present met een heus Legodorp. Het is ook mogelijk om workshops te volgen en zelf te experimenteren. Ook het project vzw Makoye Kafo van Fabienne Vansteenkiste en Werner Verstraete zullen we dit jaar ondersteunen. In Senegal hebben ze al veel gerealiseerd en met succes.”

Nieuw

“EXER-games is een project om kinderen aan het bewegen te krijgen via digitale middelen. Vorig jaar waren die er ook in de Lange Munte. Dit jaar hebben ze een containerversie uitgebouwd, een soort Container Cup. Voordeel is dat die op 28 december in Roeselare zal staan, op 29 december in Wevelgem en op 30 december in Kortrijk.” Peter De Lepeleire is zich bewust van de zware selectie om aan het tornooi te kunnen deelnemen: “We hebben helaas bijna 100 ploegen moeten weigeren. Organisatorisch zitten we op de limiet. Sportief mikken we zo hoog mogelijk, wat het voor de sterkste teams ook interessant maakt om te komen. Voor de basketcoaches is een clinic voorzien op vrijdag 27 december. Spurs-headcoach Johan Roijakkers komt om 18 uur, zijn collega Philip Wolk, coach van Phantoms Boom, neemt om 19.30 uur over voor het tweede deel.”

Ambitieus

“Ik kijk heel hard uit naar een paar toppers die we voor het eerst konden strikken. De Men U19-competitie zou sterker dan ooit moeten zijn: de Italiaanse vicekampioen Borgomanero, de Finse en Tsjechische kampioen en een topper uit Slovenië. Ook van de basketbalacademie uit de States (Combine Academy) verwacht ik veel. Uiteraard ook alle Belgische toppers. We blijven ook heel veel aandacht besteden aan het meisjesbasketbal. Bedoeling is het meest hoogstaande meisjestornooi van Europa te worden. Vanaf volgend jaar willen we de Europese top dames in WU19 ontvangen”, besluit Peter De Lepeleire. (JS)

Het tornooi start op 27 december met G-basket en de U12-wedstrijden en loopt tot en met de dag van de finales op 30 december. Het volledige wedstrijdschema met locaties en aanvangsuren is te vinden op de website https://www.x-mastournament.be/