Xander Huys nu al sterkhouder bij Avanti Brugge Two: “Wekelijks 15 uur in de weer”

Op enkele ervaren seniors na bestaat Avanti Brugge Two uit jongeren. Eén ervan is Xander Huys (22), de enige ook die One- en Two-ploeg combineert. Hij wil straks zijn ploeg naar de overwinning leiden tegen Oostkamp Two.

Het duel van de Two-ploegen is een kopie van de play-off finale die de respectievelijke One-ploegen in het voorjaar afwerkten en zowat alle basketminnende Bruggelingen op de been bracht. Beide Two-ploegen slagen er voorlopig ook maar moeizaam in om in de linkerkolom van eerste provinciale te geraken.

Grote kloof

“Onze club groeide zeer snel”, analyseert Huys. “En het duurde iets te lang voor de Two-ploeg op de rails stond. Daardoor is de kloof tussen One en Two voor de meeste jeugdspelers te groot. Die tweede ploeg zou eigenlijk zo snel mogelijk naar landelijk niveau door moeten groeien. Maar ik ben de enige die beide ploegen combineert. Wekelijks betekent dat ongeveer 15 uur in de weer als ik ook de fitness meereken. Maar ik doe het graag en het gaat niet ten koste van mijn studies kine. Ik heb daarvoor nog geen enkele keer basketbal afgezegd.”

Derbywinst

Van de jonge guard wordt ook verwacht dat hij de Two-ploeg op sleeptouw neemt. “Maxim Bille en Xavier Mylleville zijn de enige ervaren seniors in de kern, maar de jongeren hebben elk hun taak, zowel in defence als voor het opbrengen van de bal of de shots. Dat we voorlopig met wisselend succes aan de competitie bezig zijn, is dan ook logisch. De derby tegen Oostkamp Two willen we echter graag winnen. Zelf ken ik meerdere spelers redelijk goed, want als piepjonge speler mocht ik met hen al een team vormen bij ACJ Brugge. Het wordt een moeilijke wedstrijd, maar ik geef ons goede kansen. De sleutel ligt in de verdediging. Als we de bezoekers goed weten op te vangen, moeten we daarna zelf het tempo bepalen en proberen om te domineren.”