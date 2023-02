Wytewa Three op bezoek bij rode lantaarn Kortemark: “Ons avontuur in derde is nog niet over, ook zonder coach”

De Three van Wytewa Roeselare kent een moeilijk seizoen in derde provinciale, maar heeft goede hoop om ook volgend jaar in derde te kunnen aantreden. Zaterdag speelt het op verplaatsing het degradatieduel tegen Kortemark. Daarna volgen de play-downs.

“We zijn met onze ploeg relatief tevreden met de resultaten tot dusver in de competitie, wetende dat we overgekomen zijn als ploeg die vijfde in de reeks stond vorig seizoen in vierde provinciale”, opent de 24-jarige center en forward Aaron Tyberghien uit Staden, die ondertussen al ruim vier jaar bij Braem NV in Handzame werkt. “We wisten dat het moeilijk ging worden dit seizoen, maar we wilden de uitdaging alsnog aangaan. We omarmen onze rol als ‘underdog’ in deze reeks”, zegt hij.

play-downs

“We staan voorlaatste in de reeks. Enkel Kortemark staat nog achter ons, maar ook zij kwamen uit vierde provinciale. Onze vorige match, thuis tegen Wevelgem-Moorsele, was een echte thriller. We hadden de heenmatch ook heel sterk gespeeld en wilden zeker niet slechter doen. De eindstand was uiteindelijk 54-55. Volgens mij is dat zeker een resultaat om tevreden over te zijn. Volgende week gaan we de lijn proberen door te trekken, en dus opnieuw proberen te winnen, ditmaal tegen Kortemark. We weten dat het haalbaar is en gaan volop voor de winst. Daarmee zouden we eindigen met twee overwinningen. Daarna komen we terecht in de play-downs, waar alle laatste ploegen van elke groep in een reeks in één nieuwe groep gegooid worden en daar wordt er dan gespeeld om te bepalen wie degradeert en wie niet.”

“Het team en mezelf zien ons er zeker in slagen om daarin hoog te eindigen en zo toch nog in derde provinciale te blijven. We zijn ondertussen zonder coach geraakt, maar we laten onze moed niet zakken. Éen van onze meer ervaren medespelers, Michiel Impe, heeft het initiatief genomen om ons te coachen en ons in derde te houden. Ik zie het alvast gebeuren. Ons avontuur in derde is allesbehalve over.” (RV)

Zaterdag 4 februari om 18 uur: BT Kortemark One – Wytewa Roeselare Three.