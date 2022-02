Wytewa Roeselare Three kijkt omhoog: “Met coach naar derde provinciale”

De derde mannenploeg van Wytewa heeft nog steeds geen vaste trainer. Toch doet de basketploeg het behoorlijk goed. Zaterdag staat een belangrijke wedstrijd op het programma, tegen rechtstreekse concurrent Wervik.

“Zaterdag spelen we op verplaatsing een belangrijke wedstrijd tegen Wervik. Ik ga ervan uit dat we ook deze keer van hen zullen winnen”, zegt de 23-jarige Aaron Tyberghien uit Staden, die al van zijn zes jaar bij Wytewa speelt en op elke positie wordt ingezet behalve op de guard. “En zeker als we spelen zoals we in onze vorige wedstrijd speelden, tegen Poperinge, dat tweede staat.”

Derde plaats

“Ik denk dat een derde plaats mogelijk moet zijn voor ons, dit seizoen. Tot nu toe is er slechts één wedstrijd waarvan ik vind dat we punten hebben laten liggen en dat is de wedstrijd in Langemark, waar we met één punt verschil verloren hebben na verlengingen. We mogen dus best tevreden zijn met de behaalde resultaten dit seizoen en staan waar we moeten staan. Het was heel jammer van het nipt verlies, maar we zullen er alles aan doen om van hen te winnen in de terugwedstrijd.”

“Mijn persoonlijke ambitie is toch om met de derde mannenploeg van Wytewa te promoveren naar derde provinciale. Daarvoor zoeken we nog altijd een vaste coach, die ons daarbij kan helpen. Zonder vaste trainer is het moeilijk om progressie te maken en een georganiseerde ploeg op het veld te zetten. Ik ben ervan overtuigd dat het team automatisch beter zal worden, als het een vaste coach heeft.”

“Aan de andere kant hebben we wel het geluk dat er geen geblesseerden in ons team zijn. Hopelijk blijft dat ook zo”, besluit Aaron Tyberghien. (RV)