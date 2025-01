Wytewa heren One speelt topper tegen Vagant

Wytewa Roeselare heren One staat momenteel zesde in eerste provinciale, maar alles ligt nog dicht opeen bovenin het klassement. Zo tellen ze slechts vier punten minder dan de leider. De doelstelling is dan ook om het seizoen in de top drie te eindigen. “Ik denk dat we niet ontevreden mogen zijn met onze huidige positie in het klassement”, opent de 29-jarige forward Aaron Walrave uit Kortrijk. “Maar op zich ligt de ambitie wel in het meedraaien in de top drie. We hebben al wat ongeluk gehad met blessures en afwezigen dit seizoen en dit vertaalt zich soms wel naar enkele teleurstellende resultaten of wedstrijden die we hadden moeten winnen.”

Met Karel Rommens en Robin Robaeys die vorig jaar beslisten om hun schoenen aan de haak te hangen verloor Wytewa wel twee belangrijke spelers. Maar met de komst van enkele nieuwe jonge spelers lagen de verwachtingen en ambities wel hoog. “We zijn wat gezakt in het klassement de laatste matchen, maar we zouden dit seizoen dus zeker moeten kunnen eindigen in de top drie. Het is weliswaar een reeks die soms voor wat verrassingen zorgt, maar we zijn sterk genoeg om de tegenvallende resultaten van de voorbije weken om te draaien.”

Vrijdag neemt Wytewa het op tegen Vagant Kortrijk dat mee bovenin staat. “Matchen tegen Vagant zijn altijd spannend tot de laatste minuut. Onze ploegen zijn erg aan elkaar gewaagd en zowel op defensief als offensief vlak zal het belangrijk zijn om onmiddellijk klaar te zijn bij de start van de wedstrijd. Als we een goede start maken als ploeg zijn we zeker een team waar tegenstanders rekening mee moeten houden.”

Klaar voor landelijk

“Als we ons ritme kunnen terugvinden van voor Nieuwjaar en kunnen rekenen op een voltallige ploeg zie ik het wel mogelijk dat we in landelijke kunnen meespelen. De deugddoende 99-68-zege tegen Avanti Brugge vorige week bewijst dat we een ploeg zijn om rekening mee te houden.” (RV)

Vrijdag 24 januari om 21 uur: Wytewa Roeselare One – Vagant Kortrijk One.