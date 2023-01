Wytewa heren One koestert ambitie in beker én competitie: “Vechten voor de vierde plaats”

In eerste provinciale blikt Dieter Vlamynck terug op de heenronde met Wytewa Roeselare en blikt hij vooruit op 2023 en de bekermatch tegen Koekelare. In de kleedkamer is de ambitie voelbaar om zo ver mogelijk te geraken in het bekerverhaal.

“De heenronde was op zich goed”, blikt de 31-jarige guard Dieter Vlamynck uit Knokke-Heist terug. Hij is samen met zijn broer Glenn eigenaar van CAP in Gistel. Daarnaast is hij ook eigenaar van BOOST in Knokke-Heist, samen met zijn vrouw Tessa Fitzgerald. “Al de wedstrijden die we moesten winnen, hebben we gewonnen. Met een paar spannende wedstrijden die nipt werden verloren tegen de topvierploegen. Het zal vechten worden voor de vierde plaats en dat zal waarschijnlijk gaan tussen Kortrijk Spurs en ons.”

“Op 6 januari spelen we tegen Koekelare voor de beker. Het is een ploeg uit eerste provinciale die in de andere reeks zit. Er zitten een paar kleppers bij, zoals Laslo Tabar, Tom Arrijs en David Verdepressa (speler-coach). Het zal geen makkelijke wedstrijd worden, maar als we de game aanpakken zoals gewoonlijk, met een paar spelers boven de dubbele spelers, dan zie ik ons zeker een kans maken.”

“Ik voel in de kleedkamer dat er ambitie is om zo ver mogelijk te geraken in die beker. Met Roeselare, enkele jaren geleden, toen ik er speelde, kenden we telkens een offday in de eerste of tweede ronde, waardoor we er telkens vroeg uit lagen. Het is altijd leuk om de final four te spelen voor het grote publiek met veel ambiance.”

Top vier

“Onze ambitie is om de top vier te behalen in de eerste ronde. Mocht het niet zo zijn, is het de bedoeling om al onze wedstrijden te winnen tegen onze rechtstreekse concurrenten in de eerste ronde. Ons doel is uiteraard om niet te zakken. Momenteel moeten we wellicht forward Sander Baert nog enkele weken missen.”

(Robin Verleden)