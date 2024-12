Wytewa heren One klaar voor bekerderby

Zondag staat de One van Wytewa Roeselare tegenover de Three van Basket Izegem in de achtste finale van de beker van West-Vlaanderen. Eersteprovincialer Roeselare is favoriet en in vorm tegenover het op papier mindere Basket Izegem.

“Over het algemeen zijn we tevreden met de resultaten tot nu in de competitie”, opent de 21-jarige guard Robin De Cloedt uit Oostkamp die dit seizoen de overstap maakte van KBBC Oostkamp naar Wytewa Roeselare One. “We zijn mee aan de leiding in eerste provinciale, maar de verliezen tegen Wikings Kortrijk en SKT Ieper Three waren een domper. Omdat ook zij mee aan de leiding staan. Die matchen hadden we liever gewonnen en zeker omdat ze in eigen huis gespeeld werden. Maar desondanks hebben we de andere matchen die we dan zeker moesten winnen gewonnen.”

“We hadden ook wel verwacht mee te spelen bovenin. We hebben een goede ploeg met een mix van ervaren spelers en wat jong geweld dat erbij gekomen is. Denk maar aan Willem Nachtergaele en Zeno Verscheure die er zijn bij gekomen en Tomma Boeve die vanuit de jeugd van Wytewa een vaste waarde is in onze One-ploeg.”

“De jonge spelers zoals mezelf leren veel bij van de ervaren spelers. Ook hebben we een goede coach en het klikt binnen de ploeg. De sfeer is goed en dit schakelt over tot op het veld”, aldus De Cloedt.

Hoogst haalbare

Zondag ontvangt Wytewa de Three van Basket Izegem voor de achtste finale van de beker van West-Vlaanderen. “Op papier is Izegem een ploeg die minder is dan de onze”, weet de guard. “Maar elke match moet gespeeld worden en het zal belangrijk zijn dat we de tegenstander niet onderschatten. Een derby geeft altijd extra motivatie bij elke ploeg.”

“We denken ver te kunnen komen in de beker, maar waar we eindigen, kan niemand zeggen. We spelen elke match om te winnen. Ook in de competitie is de ambitie altijd om mee te spelen voor de titel. Met een ploeg zoals de onze moeten we ook altijd spelen om elke match te winnen en het hoogst haalbare te willen halen”, besluit De Cloedt. (RV)

Zondag 8 december om 15 uur: Wytewa Roeselare One – Basket Izegem Three.