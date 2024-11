Wytewa dames Two speelt topper tegen Avanti Brugge

De dames van Wytewa Roeselare spelen een sterk seizoen in tweede provinciale A en staan tweede, maar de komende weken staan er heel wat topmatchen op het programma. Te beginnen met Avanti Brugge dat derde staat.

“We zijn zeker tevreden van onze resultaten tot nu toe. De wedstrijden die we verloren, zijn steeds wedstrijden waar we met weinig waren”, opent pivot Femke Duck (33) uit Oostnieuwkerke. “In De Panne waren we met 6 en tegen Koksijde met 7. De andere wedstrijden waren we steeds voltalliger en dan kunnen we sneller spelen.”

“De wedstrijd vorige week tegen Blankenberge verliep moeilijk. In de eerste quarter konden we gebruik maken van onze snelheid en stonden we snel voor. Maar hierdoor gingen ze al snel over naar zone defense. Dit vertraagt de wedstrijd enorm waardoor het moeilijk was om te scoren. Gelukkig hebben we al wat ervaring hiermee en hebben we toch de wedstrijd tot een goed einde gebracht.”

De tegenstander van komend weekend is Avanti Brugge dat derde staat. “We moeten vooral ons eigen spel proberen te spelen. Uitgaan van een goeie defense en zoveel mogelijk snelheid in de wedstrijd krijgen.”

“Echte ambities hadden we niet bij de start van het seizoen. We wilden vooral plezier hebben op en naast het veld. Nu zien we dat we het voorlopig zeer goed doen. Top 3 is zeker haalbaar.” (RV)

Zaterdag 23 november om 19 uur: Avanti Brugge Three – Wytewa Two.