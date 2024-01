Wytewa dames One strijden om behoud

In tweede landelijke B treffen de dames van Wytewa One zondag 14 januari de dames van Aalst Two. Het seizoen verloopt niet helemaal zoals gehoopt en elke wedstrijd wordt belangrijk om het behoud te verzekeren. Focus en vechtlust zullen een belangrijke factor zijn de komende weken.

“Wij weten dat we beter kunnen dan wat we al gepresteerd hebben tot zover in het seizoen”, opent de 28-jarige guard en forward Jolien Verkruysse uit Lauwe die aan haar zevende jaar toe is bij Wytewa Roeselare en overkwam van Kortrijk. “Aalst is geen nieuwe tegenstander voor ons dus wij weten dat we ons aan een gretige ploeg mogen verwachten. Elke wedstrijd moet gespeeld worden en als wij onze focus behouden dan is een overwinning zeker mogelijk tegen Aalst.”

Elke wedstrijd telt

Aalst bekleedt momenteel de negende plaats in de ranking, Wytewa de twaalfde. De wedstrijd kan van groot belang zijn om het behoud voor Wytewa dat dus als voorlaatste staat in het klassement, maar dat is iedere wedstrijd weet Jolien. “Naar behoud toe telt elke wedstrijd. We hebben onszelf in een lastige positie gewerkt, maar er valt zeker nog veel recht te trekken in de resterende wedstrijden.”

“Die voorlaatste plaats is een dubbeltje op z’n kant. Er zijn enkele zure nederlagen geweest dit seizoen en enkele waar we onszelf in de voet schoten. Wij hadden zeker hoger kunnen staan met deze ploeg. Er is nog geen wedstrijd geweest waarvan wij de tegenstander een maatje te groot vonden voor ons. Maar we hebben onze positie binnen deze reeks in onze eigen handen en het is aan ons om er wat aan te doen. Focus en vechtlust van het volledige team zullen het verschil maken de komende weken. Gelukkig zijn er geen geblesseerden binnen het team.” Wytewa kan dus op een volledig fitte kern rekenen om nog op te klimmen in het klassement. (RV)

Zondag 14 januari om 15 uur: Wytewa Roeselare One – DBC Osiris Okapi Aalst Two.