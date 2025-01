Wikings KBBC verdedigt leidersplaats tegen Wytewa: “Dit soort duels moeten we winnen”

Zondagmorgen staat de topper tussen leider KBBC DMVD Wikings Kortrijk en Wytewa Roeselare op de kalender. De Kortrijkzanen zegevierden vorig weekend op het veld van Avanti Brugge 2015 met 68-70.

KBBC DMVD Wikings Kortrijk is bezig aan een sterke campagne. De ervaren ploeg van coach Franky Deprez voert de ranglijst aan in eerste provinciale. “In en tegen Avanti Brugge kregen de aanwezige toeschouwers een spannende wedstrijd voorgeschoteld”, vertelt Cis Castelein, topscorer met 14 punten. “Aanvallend loopt het momenteel wat stroever, maar defensief zijn we nog altijd bij de les.”

Titeldebat

Zondag neemt Wikings het op tegen Wytewa Roeselare dat vorig weekend onderuit ging tegen BC Vagant Kortrijk (69-74), de tweede in de stand. “Ploegen zoals Roeselare en Zwevegem zijn zeker nog niet uitgeteld in het titeldebat”, gaat de 31-jarige Kortrijkzaan, verder. “Er kan nog heel wat gebeuren met nog tien speeldagen voor de boeg. Dit soort duels moeten we echter winnen. Offensief gaat het hopelijk nu weer beter na een mindere periode. In de heenronde kwamen we tegen Roeselare voor het eerst echt onder stoom. Ze hebben er een sterke heenronde opzitten. Dé belangrijkste wedstrijd wordt op papier die tegen BC Vagant Kortrijk. Ze zijn aan een heel sterke reeks bezig. Beide ploegen hebben nog weinig geheimen voor elkaar. Iedereen kent er iedereen.”

“Bij Wikings spelen is echt iets unieks. We zijn een hechte vriendenbende waarvan velen elkaar al kennen van in de middelbare school. Nu nog samen kunnen spelen is een unicum en een luxe. Samen kunnen winnen is een droom. Promoveren? Bij voorkeur niet. Er zijn een aantal andere kandidaten die wél willen overgaan naar tweede landelijke. Maar zover zijn we echter nog niet. Er is nog een lange weg te gaan om kampioen te spelen.” (ELD)

Zondag 2 februari om 10.45 uur, Lagae Plein: KBBC DMVD Wikings Kortrijk – Wytewa Roeselare