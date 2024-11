Wielsbeke Two klaar voor topper tegen Avelgem

Dit weekend staat de topper tussen Koninklijke Basket Avelgem One en Bobcat Wielsbeke Two op de kalender in derde provinciale B. Beide ploegen delen de leidersplaats na zeven speeldagen.

Ondanks de nederlaag in de bekerwedstrijd tegen de leider in tweede provinciale Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele (62-75), tankte de ploeg van Arthur Delabie de nodige dosis vertrouwen richting de topper van dit weekend tegen Avelgem. “We wisten op voorhand dat we voor een aartsmoeilijke opdracht stonden tegen Wevelgem”, vertelt de 18-jarige Waregemnaar. “Toch wilden we tonen dan we tegenover vorig seizoen stappen hebben gezet. Met Milan Pollet en Mustafa Ergün hebben we nu twee grote pionnen die we vorig jaar misten. We boden aardig weerwerk maar plooiden pas definitief in de slotperiode. De ervaring van Wevelgem haalde de bovenhand. We hadden gezegd in de kleedkamer dat we wilden tonen wat we waard zijn. Daar zijn we in geslaagd denk ik.”

“Dit weekend staan we tegenover KB Avelgem. We zullen zoals altijd met coach Jody Vanacker goed voorbereid zijn op dit duel. Beide ploegen staan met één nederlaag achter hun naam. Wij lieten de punten liggen op de tweede speeldag tegen Lauwe. We verloren met het kleinste verschil. De terugwedstrijd zou wel eens heel belangrijk kunnen worden. In tegenstelling tot vorig jaar zijn we nu wel tekens aan de winnende hand. Dat kroop in de kopjes, wat nu niet meer het geval is.”

“Ikzelf ben na een liesblessure op de goeie weg. Dit euvel is nog niet volledig van de baan waardoor ik nog niet tevreden ben over mijn spelpeil. Door meer matchritme op te doen wil ik zo snel mogelijk naar mijn beste vorm toe groeien. Ik combineer basketbal met mijn studies industrieel ingenieur in Gent. De combinatie lukt vrij aardig. We willen de stap naar tweede provinciale terug maken. We willen nu vooral tonen dat derde provinciale niet onze reeks is”, aldus Arthur Delabie. (ELD)

Zaterdag 9 november 20 uur: Koninklijke Basket Avelgem One Bobcat Wielsbeke Two.