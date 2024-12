“We blijven ambitieus ondanks twee onnodige nederlagen”: B-Ballers Diksmuide (3A) mikt weer hoog dit seizoen

B-Ballers Diksmuide draait opnieuw mee in de subtop van derde provinciale A. Zaterdag komt BC Delrue JP Oostende op bezoek in de Boterstad. Beide ploegen hebben vier verliesmatchen en lijken dus aan elkaar gewaagd.

B-Ballers telt voorlopig zeven op elf. “Overall ben ik tevreden met onze plek in de subtop. We verloren vier keer en daar zitten twee onnodige nederlagen bij: tegen Avanti en tegen Blankenberge”, vertelt trainer Kenny Verhaeghe (42). “Tegen Blankenberge was het offensief een zwakke prestatie. We scoorden slechts 35 punten, het driepuntpercentage was 0 op 21. Gelukkig heeft de ploeg goed gereageerd tegen Middelkerke. De defense was opnieuw goed en de shots vielen dit keer wel. Iedereen scoorde en het collectief is toch een van de sterktes van onze ploeg.” Zaterdag komt Oostende op bezoek. Ook zij tellen vier verliesmatchen. “Ik denk dat we aan elkaar gewaagd zijn. Bij hen is Kevin Van Hee een bepalende factor. Hij scoort wekelijks een pak punten. Bij ons ontbreken twee basisspelers. Sam Bogaert is out met een enkelblessure en Romeo Montefesta met een neusblessure. We proberen hun afwezigheid wel op te vangen”, geeft Kenny mee. Hij is aan zijn vierde jaar bezig bij B-Ballers. “Toen ik hier begon, stonden we onderaan in vierde en nu draaien we mooi mee in derde. Hopelijk kunnen we nog wat opschuiven. Andere ploegen kunnen zeker ook nog steken laten vallen. Volgens mij is Koksijde incontournable, maar moeten we in staat zijn om onze te voet te zetten naast de rest. In de winterstop trainen we door om zo de ambitie hoog te houden”, klinkt het. “Ook volgend seizoen blijf ik normaal op post. Zoals het nu loopt, gaat het goed. Bovendien zijn we een jeugdproject aan het opbouwen en zetten we basketbal in ruimere zin op de kaart in deze stad”, besluit de Pervijzenaar, die vroeger zelf nog baskette bij onder meer Oostende en Koekelare. (API)

Zaterdag 21 december om 19.30 uur: B-Ballers Diksmuide One – BC Delrue JP Oostende One.