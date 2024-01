Waregem in West-Vlaamse derby: “Iets recht te zetten tegen SKT Ieper”

Zaterdagavond staat de derby tussen ION Basket Waregem en SKT Ieper op de kalender. Voor Waregem een wedstrijd zonder veel inzet na het mislopen van een rechtstreekse plaats voor de play-offs.

“Willen we ons nog plaatsen dan zal het net als vorig jaar via een achterpoortje moeten gebeuren”, zegt kapitein Lars De Lepeleire, dit seizoen de rots in de branding bij Waregem. “We verloren tijdens deze campagne vier wedstrijden met één of een paar punten verschil. Tegen Falco Gent, Antwerp Giants en Royal IV kwamen we finaal frisheid te kort nadat we teveel inspanning moesten leveren om een achterstand ongedaan te maken. Draaien die uitslagen net in ons voordeel uit, dan krijgen we een heel ander verhaal in het klassement. Maar dat zijn vijgen na Pasen natuurlijk. Die top vier plaats is voor ons altijd het doel, en we lagen in de weegschaal met Ieper, onze tegenstander van zaterdag. Nu willen we deze wedstrijd winnen natuurlijk. Dit is nog altijd een prestigeduel. Voor mij is dit toch wel een extra speciale wedstrijd nadat ik daar een jaar speelde. Met Thomas Mertens heb ik nog altijd contact. Ik beleefde daar een fantastisch jaar vol amusement.”

Nog groeimarge

“Ik kijk er alvast naar uit. We willen na de off-day op hun veld nu uit een ander vaatje tappen. We hebben heel wat jonge gasten in de ploeg die we zien evolueren. En er is nog groeimarge. De tweede ronde met een positief gevoel kunnen aanvatten, is het doel. Opnieuw langs een achterpoortje de eindronde halen, zal geen evidentie zijn. Maar we willen deze doelstelling halen”, aldus de Waregemnaar. (ELD)

Zaterdag 20 januari om 20.15 uur, sporthal De treffer: ION Basket Waregem – Basket SKT Ieper.