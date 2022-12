VK Iebac One thuis op zoek naar tweede zege: “Geen enkele ploeg komt graag op verplaatsing naar hier”

VK Iebac Ieper One beleeft een moeilijk seizoen in eerste provinciale. De ploeg van coach Francis Montefesta kon nog maar één keer winnen. Dries Noppe hoopt dat zijn team tegen Wikings Kortrijk dit weekend een tweede competitiezege pakt.

“Thuis kunnen we altijd iets meer en ik weet dat andere ploegen nooit graag op verplaatsing komen naar Iebac”, zegt Noppe. “Al zal het weer een moeilijke match worden. Wikings is een redelijk grote ploeg en wij missen door werkomstandigheden toch onze sterkste speler onder de borden.”

Die ene zege, dat hadden ze bij Iebac toch anders verwacht. “De ambitie lag inderdaad wat hoger. We zijn direct in de sterkste poule terechtgekomen. Dan besef je snel dat de eerste ronde bijzonder moeilijk wordt, zeker ook omdat we met enkele afwezigen zitten.”

De eenmalige competitieformule maakt het Iebac nog moeilijker dan het al was. “Zoals iedereen kijken we uiteraard negatief naar dat concept. Toen we te horen kregen van die poulefasen, wisten we dat de eerste ronde heel moeilijk ging worden. Daardoor beseften we ook dat je vlugger in degradatiegevaar kan komen, want in de tweede ronde is iedere wedstrijd bijna van moeten.”

(BV/foto EF)