“Vechten voor elkaar maakt verschil”

KBGO Four is in derde provinciale bezig aan een sterk seizoen. Het staat met één nederlaag mee op kop. Vorig weekend plaatste de ploeg zich voor de kwartfinale van de Beker van West-Vlaanderen.

In de beker ging Basket Izegem Two vorige vrijdag voor de bijl. “Het was het verhaal van David en Goliath”, vertelt Matisse Monteyne. “Wij moesten niet winnen, terwijl onze tegenstander vooraf al dacht dat het in de sacoche was omdat we maar met zeven waren. Maar dat is net onze sterkte. We zijn een kleine ploeg, maar spelen al lang samen en geven dat extraatje voor elkaar. Simon Verbiest speelde zijn beste match van het seizoen en scoorde 34 punten.” In de kwartfinale wacht KB Oostende Bredene.

In de competitie is Basket Avelgem Two dit weekend de tegenstander. “We blijven het wedstrijd per wedstrijd bekijken en gaan niet uit van grote verwachtingen. Het seizoen verloopt tot dusver heel goed, met maar één nederlaag, tegen medeleider Izegem. De bedoeling is dat we de promotie naar tweede pakken, want we voelen dat we meer aankunnen. Onze ploeg zal normaal gezien samenblijven, maar misschien is – zeker bij promotie – wel wat extra jeugdig geweld welkom. Onze teamgeest is sterk en het feit dat we voor elkaar willen vechten maakt ons sterker.”

Zondag 15 januari om 13.30 uur: KBGO Four – Basket Avelgem Two