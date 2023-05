U19 van ION Basket Waregem Belgisch Kampioen

Meteen nadat de U16 van ION Basket Waregem de titel al pakten moesten de U19 aan de slag zondag tegen thuisploeg Kangoeroes Mechelen. De dames van coach Bram Van Wyngene trokken met 87-77 aan het langste eind.

In de halve finale rekenen de U19 van ION Waregem nog af met 74-56-cijfers tegen LDP Donza op zaterdag. Dat Mechelen een lastige opdracht zou zijn was geen geheim. De Kangoeroes waren trouwens enkele weken terug nog te sterk voor Waregem in de finale van de Beker van Vlaanderen. Er zou nu uit een ander vaatje getapt worden werd de supporters beloofd. En zo geschiede.

De sterkhouders waren op de afspraak. En dan was nodig met een beresterke Bruyndonckx en Courthiau die hun ploeg op sleeptouw namen. Tot diep in de slotfase kon het nog alle kanten uit, maar de klasse kwam bovendrijven. Een mooi afscheid van Emma Vindevogel en Nastja Claessens die respectievelijk naar Phantoms Boom en Castors Braine verhuizen.

Niet op volle sterkte

“We waren beter bij de les dan tijdens de finale van de Vlaamse beker, maar toch waren we nog niet op volle sterkte”, doet Emma Vindevogel (18) haar verhaal. “Maar we zijn erin geslaagd om de hoofdprijs van het seizoen in de wacht te slepen. Dat is toch wel de kers op de taart van het hoofdstuk Waregem dat afgesloten wordt. Ook mijn zus Noor won de beker met de U16.”

“Ik ben heel trots op haar. Gezien hoe de vreugde van beide ploegen met elkaar gedeeld werd? Dit is toch wel een mooi voorbeeld van hoe het eraan toe gaat bij Waregem. Echt One Team. Ik ga het hier missen maar nu is het tijd voor een nieuwe stap. Ik sluit deze periode alvast af met een heel positief gevoel”, aldus Emma dat deel ujitmaakt van de voorselectie van de Belgian Cats.

(ELD)