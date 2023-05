U16 ION Basket Waregem pakt Belgische titel

De meisjes van ION Basket Waregem veroverden al voor de vierde keer op een rij de Belgische titel onder de vleugels van coach Tanja Popivoda. Na een ware thriller werd het 70-71 tegen Phantoms Boom.

Om de finale te bereiken moesten de meisjes van Tanja Popivoda eerst afrekenen met Kangoeroes Basket Mechelen op zaterdag. Mechelen, in de Beker van Vlaanderen nog net iets sterker dan ION, mocht voor eigen publiek de strijd aangaan met Waregem. Maar dit keer waren de rollen omgekeerd. Na een nagelbijter werd het 67-58. Zondag kruisten de rood-witten de degens met Phantoms Boom, ook al geen hapklare brok.

Tot aan het gaatje kon de wedstrijd alle kanten uit. Waregem sprokkelde een maximale kloof bijeen van een tiental punten, maar halfweg bleven de cijfers in evenwicht. Een collectief sterk ION bleef in zijn kansen geloven, ook nadat Boom een zespuntenkloof op het bord zette. Een van de uitblinkers was Amaris Osifo. De 15-jarige Oostendse knalde haar ploeg definitief op voorsprong. Eindstand 70-71.

Doorzetten

“We zijn steeds door blijven zetten, ook na een mindere periode”, vertelt Amaris. “We hielden de focus, kwamen 10 punten voor, maar we wisten dat ze terug zouden komen. Na de break zijn we blijven alles geven. Ook toen we de grip dreigden te verliezen. Een goeie defense sleurde ons er ons alsnog door. Het was heel stresserend maar we hielden de focus.”

“Dat ik de winnende score kon maken is mooi, maar dit is toch vooral een team prestatie. Toen ik aan mijn eerste seizoen begon hier in Waregem had ik nooit gedacht dit mee te maken. Dit is toch wel heel speciaal”, aldus Amaris Osifo.

(ELD)