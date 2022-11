Tweede century-score op rij voor Filou Oostende

Op de 108-62-overwinning van vrijdagavond tegen Luik volgde zondagnamiddag een 84-115-zege in Brussels: Filou Oostende staat heet in het laatste weekeinde voor de interlandbreak.

Sinds het voorbije weekeinde deelt Burger King aan elke basketliefhebber in Oostende een bon voor een gratis Whopper uit wanneer de Zeekapiteins de grens van honderd punten bereiken. De Gjergja-discipelen hadden dat goed begrepen. Misschien dachten ze zelfs dat deze actie ook op verplaatsing geldig was. Want in amper veertig uur boekten ze tweemaal de century.

Brussels opende met 6-3 maar moest na 10-10 snel de witte vlag hijsen. De Oostendenaars knalden van de zesde tot de tiende minuut door naar een 15-37-score! Vooral de 0-13-run (van der Vuurst 7, Waleson 4, Bleijenbergh 2) van 13-18 naar 13-31 had hierin een stevig aandeel. Van der Vuurst, Bleijenbergh en Waleson hadden na dat initiële kwart al elk negen punten aangetekend!

In het tweede kwart bleven de Oostendenaars op het gaspedaal duwen: via 26-53 naar 32-67, een verschil van 35 eenheden halverwege het duel.

Met een 58-93-score aan het halfuur leek niets nog een nieuwe “honderd” in de weg te staan. De maximale bonus verscheen bij 60-99 op het scorebord. Buysse genoot de eer om op assist van Thurman de centuryscore in het net te ploffen: 64-101 met nog 6’12” te spelen. Brussels spuwde in de handen, Tumba en Deroover knutselden een 9-0-run in mekaar.

Waleson (dunk), Troisfontaines (twee bommen) en Verstraete (eveneens twee bommen) dreven de score nog op: via 75-109 naar 84-115.

Zeven Oostendenaars produceerden tien punten of meer: van der Vuurst (17), Troisfontaines (15), Tyree (14), Waleson (13), Buysse (12), Bleijenbergh (10) en Thurman (10). De 35 assists bewijzen het knappe samenspel met elk 8 stuks voor Buysse en Tyree. (P.R.)