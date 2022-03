Twee matchen op twee dagen voor Wytewa dames: “We gaan volop voor winst bij beide wedstrijden”

De dames van Wytewa Roeselare kunnen dit weekend in tweede landelijke vol aan de bak. Ze hebben namelijk twee competitiewedstrijden op twee dagen.

Vrijdag wacht Blue Stars Brugge, zaterdag Amon Jeugd Gentson. Dat zijn twee haalbare kaarten voor Wytewa, en dus gaan ze volop voor beide wedstrijden.

Tijd voor revanche

“Vrijdagavond spelen we tegen Blue Stars Brugge. Normaal zou dit zeker een haalbare match moeten zijn”, opent de 25-jarige post Elian Rysselinck uit Avelgem, die psychosociaal begeleider en laatstejaarsstudent verpleegkundige is. Het is haar eerste seizoen bij Wytewa. “Daar hebben we een heel slechte start gemaakt, maar toch nog met 20 punten gewonnen. Nu focus ik me vanaf de eerste minuut op een volledig goede match neerzetten. Zaterdag nemen we het op tegen Amon Jeugd Gentson. Ook dit zou eigenlijk een haalbare match moeten zijn. Thuis verloren we deze met één punt, een hele zure. Nu is het tijd voor revanche.”

“Wij gaan met dezelfde speelsters naar beide matchen. Het is niet de eerste keer dat we twee matchen op één weekend moeten spelen. Twee weken geleden hebben we dit ook moeten doen. Een nadeel is het zeker, en nu vooral omdat het twee dagen na elkaar zijn. Het zal een kwestie van goed recupereren en wissels zijn.”

“Maar we focussen ons niet op één match. Beide matchen moeten haalbaar zijn dus willen we zeker voor tweemaal winst gaan. Net omdat het twee haalbare matchen zijn, zouden we ons niet mogen focussen op één. Het is al een moeilijk seizoen, dus elke match is zeker mooi meegenomen.”

“Ik denk ook dat we eerlijk mogen zeggen dat we hoger konden gestaan hebben. Bij veel matchen die we nipt verloren, hadden we zeker het gevoel dat we konden winnen. Ik denk dat we vooral tevreden mogen zijn dat we nu nog spelen en daarom ook nog alles uit elke match willen halen.” (RV)

Vrijdag 4 maart om 20.30 uur: Wytewa Roeselare A Blue Stars Brugge A.

Zaterdag 5 maart om 20.45 uur: Amon Jeugd Gentson – Wytewa Roeselare A.