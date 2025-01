Topper voor zowel One en Two van Basket Zwevezele

Zaterdag staat voor zowel de One als de Two van Basket Zwevezele een belangrijke wedstrijd op het programma. De One neemt het op tegen Ieper Three, de Two kijkt Eernegem in de ogen. Beide ploegen draaien mee in de top van het klassement. “Onze tweede ploeg doet het dit seizoen bijzonder goed”, opent voorzitter Peter Casteleyn (62) uit Zwevezele. “Daar hadden we bij aanvang van het seizoen niet verwacht dat we dit resultaat zouden neerzetten. Wat de eerste ploeg betreft, hadden we toch op meer gehoopt en kunnen we niet helemaal tevreden zijn ook al draaien we mee bovenin eerste provinciale. Daar hebben we een aantal belangrijke matchen verloren in eigen huis tegen ploegen als Avanti, Tielt en Heuvelland. Dat mag niet. Het doel was om met de One een plaats in de top drie te bemachtigen en het zal daar rond liggen, maar alles ligt heel dicht bij elkaar.”

De One neemt het zaterdag op tegen Ieper dat derde staat. Zwevezele staat vierde. “Als we die match verliezen, is het gedaan”, aldus de voorzitter. “Maar we verwachten te winnen. We hebben zwaar van hen verloren in de beker, waar er een aantal spelers van hun andere ploeg meespeelden. Het mag, maar erg fair is het niet. We zijn dus uit op revanche in Ieper.”

De tweede ploeg staat op een tweede plaats in vierde provinciale. Ook daar liggen de punten dicht bij elkaar in de top van het klassement. Toch rekent de voorzitter erop dat de titel geen optie is. “Met de Two was het ons doel om vooraan te spelen in de top vijf. Tot nu toe is dat dus heel goed gelukt en dat zal ook zo blijven, denk ik. Al hebben we ook wat geblesseerden.”

Ook de Two treft met Eernegem zaterdag de derde in het klassement dat wel evenveel punten telt. “Ik hoop dat we winnen natuurlijk. Koekelare is buiten categorie in onze reeks en ik hoop dat we die tweede plaats kunnen behouden.” (RV)