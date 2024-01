Topper voor Jeroen Bloes en Basket Poperinge One

Na een lange winterstop mag Basket Poperinge One zondag weer aan de bak. Het ontvangt in de stedelijke sporthal BBC Groep Linden Oudenburg One. Oudenburg verloor dit jaar slechts een keer en dat was thuis tegen Poperinge.

De laatste competitiematch dateert al van 25 november, toen won Poperinge met 49-93 bij Bebita Eernegem. “Voor de studenten kwam deze lange winterstop niet ongelegen”, zegt Jeroen Bloes (22). “We zijn blijven doortrainen zodat we in ons ritme bleven. Bovendien beginnen we het kalenderjaar met een cruciale thuismatch tegen Oudenburg. Het is niet omdat we daar konden winnen, dat het nu een makkelijke wedstrijd zal zijn.”

Driestrijd

Oudenburg staat eerste omdat ze al een match meer speelden. “Wij volgen in hun spoor samen met BBC Koksijde. Het wordt een spannende strijd tussen deze drie ploegen. Ook het sterke Koksijde komt nog bij ons op bezoek, daar leden we onze enige nederlaag. Ons voordeel is dat we beide toppers thuis spelen. Toch zal het vooral belangrijk zijn om beide matchen top te zijn en ook in de andere matchen geen steken te laten vallen. We beschikken bovendien over een hechte ploeg en het scorend vermogen komt niet van één speler”, weet de Watounaar, die sinds zijn zesde basket.

Hogerop

“Ik speel al mijn hele carrière in Poperinge. Het was mijn mama haar idee om eens een baskettraining te volgen en 16 jaar later ben ik er nog steeds. De voorbije jaren speelde ik bij de eerste, tweede en derde ploeg. Ik mocht al eens proeven van eerste provinciale en hoop volgend seizoen met Poperinge in derde te spelen. Liefst via rechtstreekse promotie, al kan het ook nog via een eventuele eindronde. We willen elke match winnen. Tegelijk vind ik de vriendschap minstens even belangrijk. Zo speel ik al jaren samen met verschillende ploegmaten”, aldus de center, die in het dagelijks leven machines en robots programmeert en volgend seizoen blijft. “Ik denk niet dat ik ooit nog van ploeg zal veranderen.” (API)

Zondag 14 januari om 17 uur: Basket Poperinge A BBC Groep Linden Oudenburg A.