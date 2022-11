Topper tussen Ieper Two en Izegem Four: “Moeilijk, maar niet kansloos”

In vierde provinciale A heeft Basket Izegem Four vertrouwen getankt na de sterke teamprestatie en overwinning tegen Poperinge. Maar de wedstrijd van komend weekend tegen het ongeslagen Ieper wordt de echte waardemeter voor de Izegemnaren.

“Dit seizoen loopt vrij goed. We hebben op één wedstrijd na alles gewonnen dit seizoen”, opent de 20-jarige forward en guard Rémi D’Haene uit Kachtem die zijn derde jaar bachelor biochemie en biotechnologie aan Kulak volgt. “De sfeer in de ploeg is ook fantastisch tijdens en na de matchen en trainingen. De ploeg hangt echt goed samen en is ook amper veranderd tegenover vorig jaar.”

“Ieper is volgens mij de sterkste ploeg uit onze competitie dus het gaat zeker geen makkelijke wedstrijd worden. Ze hebben vorige week ook gewonnen tegen Langemark, de enige ploeg waar we al van verloren. Ik heb er nog nooit tegen gespeeld dus ik weet niet waar hun sterktes precies liggen, maar ik denk dat wij het hen met onze drie grote postspelers moeilijk kunnen maken.”

“Ik denk dat we zeker niet kansloos zijn. Zij zijn misschien ongeslagen, maar wij hebben veel vertrouwen getankt na onze sterke teamprestatie en overwinning tegen Poperinge afgelopen weekend. Als we weer met dezelfde hoge intensiteit en pressing kunnen spelen zal het zeker een spannende match worden en dan kunnen we zeker winnen.”

“De ambitie van de ploeg is om mee te draaien aan de top van de competitie en indien mogelijk zelfs kampioen te spelen. De wedstrijd tegen Ieper zal een leuke waardemeter zijn om te kijken hoe sterk we echt zijn.” (RV)

Zaterdag 12 november om 18 uur: Iebac Ieper Two – Basket Izegem Four.