Tim Bruyneel en ION Basket Waregem One na derde uitzege op rij: “Met vertrouwen naar play-offs”

In Top Division 1 heeft ION Basket Waregem One bij Wanty Gent Hawks gewonnen met 76-86, na een collectief sterke prestatie. Dit weekend komt, op de laatste speeldag van de reguliere competitie, Insurea Kontich Wolves op bezoek. En dan wachten de play-offs. Tim Bruyneel heeft er zin in.

De winst tegen Gent Hawks was zeker niet ingecalculeerd bij de manschappen van coach Jan Guns. Dat weet ook jeugdproduct Tim Bruyneel.

“Gent is zo een beetje ons zwarte beest, dus wilden we deze wedstrijd absoluut tot een goed einde brengen”, zegt de 26-jarige Waregemnaar. “De wedstrijd liep constant gelijk op. Van 16-17 ging het naar 44-44 halfweg. Na de rust liepen we stelselmatig uit. Uiteindelijk sloten we de partij af met tien punten voorsprong. Al bleef het wel spannend tot twee minuten voor het eindsignaal.”

“Het doet deugd om nu ook onze derde uitmatch op een rij tot een goed einde te brengen. Dat was ook een beetje het doel richting de play-offs, waar we naar alle waarschijnlijkheid het thuisvoordeel niet meer zullen hebben. Er is nog een waterkans om vierde te worden.”

Op hoede

Zaterdag komt met Kontich Wolves de tiende uit de stand op bezoek in De Treffer. Bruyneel is op zijn hoede: “Voor onze tegenstander is het de laatste wedstrijd van het seizoen. Ze zullen er enorm op gebrand zijn om de overwinning binnen te halen. Het is op alle vlakken een sterke ploeg, met veel ervaring. Ze zouden wel eens verrassend uit de hoek kunnen komen.”

“Naar alle waarschijnlijkheid zullen we tegenover Lommel komen te staan. Ik kijk er alvast naar uit. Ondanks het onmiddellijke vertrek van Robin Spaens trekken we vol vertrouwen naar die eindstrijd. Bovendien is Noah Gebbert helemaal terug, na een blessure. Nu gezond blijven zal de boodschap zijn. Iedereen is in deze competitie aan elkaar gewaagd. Op onze hoede zijn is de boodschap. Dat is al meermaals duidelijk gebleken. Sommige ploegen, zoals Limburg United en Lommel, kwamen verrassend voor de dag.”

“Over het algemeen mag ik best tevreden zijn met mijn seizoen. Ik ken mijn rol: ik ben geen sleutelspeler, maar daar voel ik me comfortabel bij. Ook volgend seizoen blijf ik speler van Waregem, zoals ik al mijn hele carrière ben. Lars De Lepeleire komt ons versterken. Hij vervangt Arne Steinbach, die er na het seizoen mee ophoudt”, besluit Tim Bruyneel.

