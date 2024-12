Tickets EK-kwalificatiematch Belgian Cats in Oostende vliegen de deur uit: “Veel lokaal enthousiasme”

In slechts drie dagen kochten al meer dan tweeduizend basketliefhebbers een ticket voor de EK-kwalificatiematch die de Belgian Cats, regerende Europese kampioenen, begin februari tegen Azerbeidzjan in Oostende spelen.



De match België-Azerbeidzjan, een duel op de vijfde speeldag van de EK-kwalificaties, heeft donderdagavond 6 februari met opworp om 20.15 uur plaats in de COREtec Dôme. De thuisbasis van Filou Oostende heeft een capaciteit van 5000 zitjes.

In die basketzaal aan zee dwongen de Belgian Cats in februari 2020 hun eerste olympisch ticket af. “In West-Vlaanderen is er veel lokaal enthousiasme, mede dankzij de vele speelsters uit de provincie. Bovendien hebben veel supporters van de Belgian Cats fantastische herinneringen aan de olympische kwalificatie in Oostende, bijna vijf jaar geleden. Dat was een heus basketbalfeest en de kickoff van het huidige succes”, beseft Catsmanager Koen Umans.

Uitgebreide basketcommunity

Verlekkerd kijkt de kustprovincie naar een nieuwe interland van de geliefde Cats uit. “Bovendien is de basketbalcommunity in de provincie flink uitgebreid. De COREtec Dôme met zijn 5000 zitjes is ideaal voor een volgend feest”, voegt Jurgen Vanpraet, CEO van Filou Oostende en uitbater van de COREtec dome, eraan toe.

De acht groepswinnaars en de beste vier tweedes plaatsen zich voor het Europees kampioenschap, dat van 18 tot 29 juni in Italië, Tsjechië, Duitsland en Griekenland plaatsvindt. België is de titelverdediger.

28-136

Tickets vanaf 10 euro in categorie 1 zijn nog te koop tot en met 31 december. Achter de korven kost een inkomkaartje slechts 5 euro. “Dit is een unieke kans om onder meer Emma Meesseman, Julie Allemand, Julie Vanloo, Kyara Linskens, Becky Massey en Elise Ramette in Oostende aan het werk te zien”, besluit Jurgen Vanpraet. Na de interland in Oostende reizen de Belgian Cats naar Litouwen voor de laatste opdracht in de kwalificatiepoule. De Belgian Cats en Litouwen leiden met elk drie zeges uit vier matchen. Azerbeidzjan won nog niets. Azrbeidszjan-België eindigde op 12 november 2023 op… 28-136.