Thomas Mertens en SKT Ieper One bekeren verder: “De dubbel zou fantastisch zijn, maar de weg is nog lang”

Thomas Mertens en SKT Ieper beginnen zaterdag aan het tweede deel van de competitie. SKT staat samen met Guco Lier One aan de leiding en de Ieperlingen hopen om hun plek in de top vier te behouden in aanloop naar de play-offs. Vorig weekend kwalificeerden ze zich ook voor de halve finale van de Beker van Vlaanderen. Lonkt de dubbel?

Een lange winterstop kende SKT Ieper One niet. Na het dubbele Spirou-weekend net voor kerst de beker van België tegen de eerste ploeg op vrijdag en de competitiematch tegen de tweede ploeg volgde net na Nieuwjaar al de kwartfinale in de Beker van Vlaanderen tegen Guco Lier Two. Het werd 90-72. “Het was niet onze grootste overwinning, maar wel een verdiende”, meent Thomas Mertens (31). “De wedstrijd bleef lange tijd spannend. Lier miste veel spelers, maar zette een sterke prestatie neer. Het was een korte winterstop voor ons, maar na enkele dagen rust verlangde ik om opnieuw op het parket te staan.”

De dubbel winnen

Komend weekend volgt een verplaatsing naar Lommel. “Thuis zijn zij heel sterk, dus we zullen daar niet zomaar winnen en zullen goed voorbereid en gefocust moeten zijn. We staan momenteel samen met Guco Lier One aan kop, met allebei twee verliesmatchen. Iedereen is tevreden en we beseffen dat er mogelijkheden zijn. We zijn er echter nog niet en we zullen elke week top moeten zijn. We hopen nu in eerste instantie in de top vier te blijven, zodat we het thuisvoordeel hebben in de play-offs. In Ieper kunnen we altijd iets meer. Persoonlijk zou ik graag de dubbel winnen en ik vermoed dat mijn ploegmaten dat ook graag willen. De sfeer is top en iedereen is gemotiveerd om het maximale uit te halen.”

Verlengd verblijf?

Thomas voelt zich thuis in Ieper. “Na passages bij Fleurus en Brussel kwam ik hier terecht via mijn vriend Louis Hazard, die hier toen speelde. Dit jaar is mijn rol iets minder aanvallend, maar ik geniet ervan. Er zijn andere spelers die goed scoren en ik kan me op andere zaken concentreren, zoals rebounds en verdedigend werk.” Als het van Thomas afhangt, dan mag er een verlengd verblijf komen in Ieper. “Ik zou graag blijven, maar het is nog even wachten op de gesprekken met de sportieve cel. Ik woon nu ook in Ieper en voel me hier helemaal thuis”, aldus de werknemer bij CBC bank in Moeskroen. Ook een andere SKT-ploeg stootte door in de beker. De derde ploeg won in de kwartfinale van reeksgenoot De Westhoek Zwevezele met duidelijke cijfers: 88-59.

Zaterdag 11 januari om 20.30 uur: BBC Croonen Lommel One Basket SKT Ieper One.