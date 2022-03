Thomas Mertens en Basket SKT Ieper One op zoek naar eerherstel: “We moeten spelen met het mes tussen de tanden”

Basket SKT Ieper One verloor in Top Division One met zware cijfers van een jeugdig Hubo Limburg United Two. Geen ideale generale repetitie, met het oog op de West-Vlaamse derby van dit weekend, op bezoek bij Kortrijk Spurs. Thomas Mertens schat de situatie in en ziet dat het nog te vroeg is om al aan de play-offs te denken.

Thomas Mertens was met 26 punten bijna goed voor de helft van alle Ieperse punten in de nederlaag tegen de tweede ploeg van eersteklasser Hubo Limburg United (55-88).

“Het was een heel moeilijke wedstrijd”, zegt Mertens. “We zakten in de tweede helft helemaal weg. We missen veel spelers en zij die erbij zijn zijn bijlange nog geen honderd procent of komen uit de Two. Bovendien speelde Limburg een heel sterke wedstrijd en was onze tweede helft ontzettend zwak. We hadden heel wat problemen met de rebound. Het was enorm frustrerend om te voelen dat je zo gedomineerd wordt.”

Dat belooft uiteraard niet veel goeds voor de derby van dit weekend op bezoek bij Kortrijk Spurs. De Kortrijkzanen staan op een virtuele tweede plaats in de rangschikking.

Spelen voor play-offs

“Ik verwacht een beetje dezelfde wedstrijd als in de heenronde”, gaat Mertens verder. Toen wist Ieper in eigen huis Kortrijk te verslaan, ondanks heel wat afwezigen. “We hadden toen ook heel wat blessures in onze rangen. Maar ook nu zullen we met het mes tussen de tanden spelen. Ik denk dat we een stevige reactie moeten tonen, zodat we de play-offs nog kunnen halen. Spreken over wat we daar kunnen betekenen, daarvoor is het nog veel te vroeg. We moeten nu eerst bezig zijn met ervoor te zorgen dat we daar geraken.”

Gemakkelijk is het niet voor Ieper, zeker omdat de ploeg voor corona uitbrak nagenoeg alles wist te winnen in deze reeks en ook uitzicht had op bekerwinst. “We moeten volhouden en hard blijven trainen. Enkel zo zullen we weer wedstrijden weten te winnen. Match per match moeten we ons opwerken in de klassering.”

Veel transfernieuws is er nog niet te rapen bij Basket SKT Ieper. “Voorlopig weten we enkel dat Lars De Lepeleire er volgend seizoen niet meer bij zal zijn.” (BV)

Zaterdag 5 maart om 20.45 uur: Kortrijk Spurs One – Basket SKT Ieper One.