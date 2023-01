Thomas Delaplace krijgt kans bij SKT Ieper One: “Zo’n kans kan je niet laten liggen”

Met twee opeenvolgende overwinningen maakt Basket SKT Ieper Two nog kans om in de hoogste poule te spelen na de herindeling. Voor Thomas Delaplace kwam er ook heel goed nieuws. Volgend seizoen maakt hij de promotie naar de fel vernieuwde One in Top Division One. Een kans die hij met beide handen wil grijpen.

Een tijdje terug kreeg Thomas Delaplace te horen dat hij volgend seizoen deel uitmaakt van de One in Top Division One. De ploeg is fel vernieuwd, met onder andere enkele transfers en Frederik Geldof als nieuwe trainer. “Ik kreeg het aanbod om de overstap naar de One te maken”, zegt Delaplace meteen. “Zo’n kans kon ik gewoon niet laten liggen.”

Stevige metamorfose

De One van Basket SKT Ieper ondergaat richting volgend seizoen een stevige metamorfose. “Er komen inderdaad heel wat nieuwe spelers bij. Het gaat voornamelijk om jonge spelers die volgens mij volop gemotiveerd zullen zijn om zich op dat niveau te bewijzen. En zelf val ik ook onder die categorie. Ik ben echt benieuwd wat we de komende seizoenen met dit team kunnen laten zien.”

Delaplace werkt op dit moment de eerste ronde nog af met de Two-ploeg in eerste landelijke. Daar is het bijzonder spannend, want van de tweede tot de voorlaatste plaats staan alle ploegen op slechts één wedstrijd verschil van elkaar.”

Moeilijke periode

“We hadden voor de korte break een moeilijke periode. Maar de twee laatste matchen werden wel gewonnen, dus hopelijk kunnen we op dit elan voortgaan. Er volgen in de eerste ronde nog twee aartsmoeilijke verplaatsingen naar Hansbeke en Avanti Brugge, beide titelkandidaten in deze competitie.”

“De ploegen staan echter heel dicht bij elkaar in het klassement, dus we kunnen nog bij de top vier geraken en hopen ook dat we daarin slagen.”