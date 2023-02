Thijs Goethals speelt topper met Rapid One: “We zijn en blijven nog steeds bijzonder ambitieus”

Rapid Langemark One doet het na de promotie naar tweede provinciale bijzonder goed. Dit weekend staat de topper voor de tweede plaats tegen Heuvelland op de agenda. “Niks moet, maar alles mag”, blijft Thijs Goethals bescheiden.

Met een 64-48-overwinning tegen Basket Desselgem werd vorig weekend alvast het nodige vertrouwen getankt. “We speelden een heel constante wedstrijd”, blikt Thijs Goethals terug. “We slaagden erin de voorsprong beetje bij beetje uit te bouwen en een mooie overwinning te boeken. We boekten een mooie collectieve overwinning die heel veel deugd deed.”

Zekerheid

Dit weekend wacht de topper tegen BBCP Heuvelland. Rapid Langemark heeft de overwinning nodig om over Heuvelland naar de tweede plaats in het klassement te springen. “We zitten op dit moment met enorm veel geblesseerden”, gaat Goethals verder. “Dat betekent dat we maar met een halve ploeg zijn voor deze wedstrijd. Eigenlijk is het resultaat niet van zo’n groot belang, omdat we al zekerheid hebben over een plaatsje in de hoogste poule na de herindeling. We hebben dus mathematisch geen overwinning meer nodig, maar uiteraard wil je dit soort wedstrijden als een derby heel graag naar je hand zetten.”

Bevrijdend

Rapid Langemark scoort meteen goed na de promotie naar tweede provinciale. “We zijn en blijven altijd bijzonder ambitieus, maar er is niks van moeten. Als we winnen, dan blijven we uiteraard naar boven kijken. Alles mag, dus dat is heel bevrijdend om op die manier te spelen.”

Zaterdag 4 februari om 21 uur: BBCP Heuvelland One – Rapid Langemark One.