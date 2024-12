T1 Bruce Minne (Dames Kortrijk Spurs) met vertrouwen naar Luik: “We gaan Luik niet onderschatten”

Zaterdag trekt House Of Talents Kortrijk Spurs naar CIMEDE Liège Panthers. Ondanks de nederlaag vorig weekend tegen Kangoeroes Mechelen kijkt de ploeg van coach Bruce Minne met vertrouwen uit naar het duel tegen Luik.

“Het 30 puntenverschil dat er was tegen Kangoeroes was niet de juiste weergave van hoe we hebben gespeeld”, vertelt de Knokkenaar. “Maar als je tegen deze ploeg een zwak moment hebt, dikt dit het verschil vlug aan. Toch mogen we niet ontevreden zijn.”

“Ook van ons seizoen tot op heden is dat het geval. Enkel Donza is een klein vlekje op ons blazoen. En als ik streng moet zijn kon onze wedstrijd in Namen ook beter met de ploeg toen. Die wedstrijd zorgde wel voor de kentering in de groep. Na Namen hadden we een goed gesprek waarop goed gereageerd werd. Tegen Phantoms Boom, toch een ploeg met de capaciteiten voor de top drie, waren we gebrand om te winnen. Ondanks een voorsprong van 20 punten maakten we het onszelf nog moeilijk. Voor ons is het soms niet eenvoudig om een wedstrijd met een grote voorsprong dood te maken. Vorig jaar verloren we dit soort duels nog. Nu winnen we ze, maar nog niet met de kloof die we zouden willen.”

Jong team

“Als ploeg zetten we al stappen vooruit met de meisjes die bleven. Lisa Foucart is er terug bij en de transfers doen het goed. Toch ben ik ervan overtuigd dat we nog beter kunnen. Emma Vindevogel is na haar blessure al goed op dreef. Asha en Brecelj Spela kunnen ook nog stappen zetten. Ze zijn nog heel jong.”

“Zaterdag kruisen we de degens met Luik. Ze kunnen in hun eigen huis altijd iets meer. Ze versterkten zich met twee Poolse meisjes waardoor het een beetje afwachten is hoe ze voor de dag zullen komen. Toch ben ik ervan overtuigd dat indien we ons niveau halen van de laatste weken, we geen problemen zouden mogen ondervinden”, besluit Minne. (ELD)

Zaterdag 21 december om 18.15 uur: CIMEDE Liège Panthers House Of Talents Kortrijk Spurs.