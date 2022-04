Super-remonte van Filou Oostende resulteert in belangrijke zege

Wat hebben de Oostendenaars afgezien in Zwolle. Maar na de 26ste minuut hebben de rood-gelen een achterstand van 17 punten omgebogen in een zege van 10 eenheden.

Geen Gillet in de Oostendse matchselectie die na zijn heroptreden in Leiden toch nog wat extra revalidatietijd verkiest. In Zwolle opende Randolph op het einde van de eerste minuut met een lay-up de score: 0-2. Een jump shot van Jantunen verhogde tot 0-4 maar Bleeker driepunterde naar 9-6. In de zesde minuut prikte Dahlman zelfs 14-10-cijfers op het bord. Booth (bom) en Jantunen (vrijworpen) antwoordden tot 14-15. Het openingskwart eindigde bij een 18-21-voorsprong voor Oostende.

Haasje-over

Zwolle opende het tweede bedrijf naar 23-21 en Oostende antwoordde naar 23-26: dus 5-0 en 0-5. Beide ploegen speelden tot de rust haasje-over maar de thuisploeg trok met een 38-35-voorsprong naar de kleedkamer.

Na een driepunter van Randolph (44-42) knutselden de Nederlanders een 14-0 in elkaar. Zo leidde Zwolle met 58-42 in de 25ste minuut. De Oostendenaars stapelden de aanvallende missers op. Na 3’13” zonder Oostendse score tekende Randolph aan de vrijworplijn een paar puntjes aan: 58-44. Diculescu driepunterde zelfs tot 64-47, een verschil van 17 eenheden na 26’04”.

Bommen

Bommen van Jantunen (2) en Randolph (1) hielpen om de achterstand te verkleinen tot 67-52. Conger (lay-up), Jantunen (bom en twee vrijworpen) en Randolph (bom) zorgden aan het halfuur (67-62) voor nieuwe spankracht. Een 0-10 in 2’26” of een 3-15 in 3’40”.

Conger (lay-up) en Jantunen (twee vrijworpen en lay-up) duwden door naar 67-68 na 31’25”. Het was van 38-39, elf minuten eerder, geleden dat Oostende nog proefde van een voorsprong. Die 67-68-tussenstand was het gevolg van een droge 0-16 in 3’41” of 3-21 in 5’05” over twee verschillende kwarts. Zwolle zocht inspiratie in een time-out maar Randolphs vijfde bom bracht Oostende opnieuw voorop: 70-71.

Nadat Conger een vrijworp miste, plukte Bratanovic de offensieve rebound en dunkte de Amerikaan 73-76-cijfers op het bord. Oostende duwde de keel van de thuisploeg helemaal dicht: 73-81 via Randolph (1) en Bratanovic (4). Na een Nederlandse reactie driepunterde Conger toch een verschil van tien stuks (76-86) op het bord. De super-remonte van Filou Oostende resulteert in een belangrijke zege. (PR)