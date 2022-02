Straks weer damesploeg bij BBC Koksijde

BBC Koksijde heeft er geen gemakkelijk seizoen op zitten, maar er wordt al heel hard uitgekeken naar de volgende editie. De club wil dan ook hard uitpakken en een stap vooruit zetten in de uitbouw van de bestaande projecten.

Het was best een verrassing toen BBC Koksijde vorige week de komst van een nieuwe speler voor de herenploeg aankondigde. Koksijde plukt Manu De Vleeschouwer weg bij eersteprovincialer Koekelare. Opmerkelijk, want Koksijde haalde de voorbije jaren nooit spelers van buitenaf. “Voor tweede landelijke is onze kern te klein”, zegt sportief verantwoordelijke Piet Van Mol. “Vroeger kozen we altijd voor één degelijke versterking en verdere ontplooiing van onze jonge spelers. Nu willen we een nieuwe wind met meerdere versterkingen.”

Het werd een seizoen om snel te vergeten voor BBC Koksijde in tweede landelijke. “Drie centers verliezen in een seizoen is toch echt ongezien. Toch zijn er lichtpuntjes. Tegen de topploegen is er zwaar verlies, maar tegen de andere ploegen werden we eigenlijk nooit weggespeeld. De jonge gasten zijn blij met hun kansen maar we moeten opletten voor overbelasting. Dit zouden er maximaal twee mogen zijn. We beseffen dat we geluk hebben dat er geen dalers zijn. Daarom zullen we ons best doen om versterking te vinden.”

Dames

En Van Mol heeft nog een ander nieuwtje in petto. “We starten terug met dames”, besluit hij. “Onze U19 meisjes gaan over naar tweede provinciale en ondertussen heeft Lieselot Lehouck ook haar jawoord gegeven. Onder leiding van coach Eddy Ponjaert gaan ze weer op zoek naar de gloriedagen van weleer”, besluit de sportief verantwoordelijke. (BV)