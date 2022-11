Stijn Dhondt (Basket Midwest Tielt): “Nu die vierde plaats vasthouden”

Met een vlotte 99-56-zege tegen Bebita Eernegem heeft het Tieltse basketteam zijn vierde plaats in tweede provinciale veiliggesteld. Door de hervorming is die plaats heel belangrijk. Nu volgen vier thuismatchen, met een topper tegen zusterclub Izegem als eerste. Stijn Dhondt kijkt ernaar uit.

“Het was een vlotte en belangrijke zege”, lacht de 22-jarige Stijn Dhondt, laatstejaars bedrijfskunde aan de VUB. “Door de hervorming zijn er in tweede provinciale twee poules van acht ploegen. De laatste vier van elke poule spelen de eindronde die bepaalt wie degradeert, en dat kunnen er zeker vier of zelfs zes zijn. Een plaats bij de eerst vier in de poule is dus belangrijk. Die hebben we nu en moeten we proberen vast te houden. Door winst tegen Oedelem, de bekerwinst, en nu een overtuigende zege tegen Eernegem hebben we het vertrouwen opgedaan om daarin te slagen.”

Niveau is top

“Het is mijn eerste jaar bij Basket Tielt”, aldus de guard uit Deinze. “Ik speelde bij Deinze, maar vorig seizoen week ik uit naar Knesselare. Nu dus bij Tielt, en ik ben super content dat ik die overstap maakte. Het niveau is top. Heel competitief en snel, beter dan verwacht. Men zegt altijd dat het niveau in West-Vlaanderen ietsje lager is, maar dat is absoluut niet waar. We hebben een heel sterke ploeg en dat hebben we nog eens getoond.”

“Nu volgt de topper tegen Izegem. We speelden tegen hen in de eerste wedstrijd, en dat was een hele moeilijke – we scoorden niet vlot. Maar nu is het vertrouwen er, ook van coach Hans Vanoosthuyze in ons, en de sfeer zit goed. Het is dus in alle opzichten belangrijk om dit weekend te winnen tegen onze zusterploeg uit Izegem.” (WD)

Zaterdag 19 november om 20.15 uur: Basket Midwest Tielt One – Basket Midwest Izegem Two