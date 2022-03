Stevige twintiger van Filou Oostende tegen Donar Groningen

Filou Oostende heeft zijn allereerste wedstrijd in de crossborder fase van de BNXT League heel vlot met 98-74 tegen Donar Groningen gewonnen. Zes Oostendenaars eindigden in de dubbele cijfers.

Na 1’07” scoorde Randolph op assist van natuurlijk Djordjevic de eerste Oostendse crossborder-korf. Iets later verstuurde Djordjevic zijn tweede assist, ditmaal naar Booth: 4-0. In die twee aanvangsminuten had Brimah ook al met twee blockshots uitgepakt. Een vierpunter van Addison bracht beide teams op gelijke hoogte: 4-4. Snel nam Oostende opnieuw de controle van de match over. Na 14-6 driepunterde Jantunen naar een verschil van tien eenheden, 20-10. De match was 7’18” jong. De bezoekers milderden tot 24-18 aan het einde van het initiële kwart.

Van der Vuurst overschreed tegen zijn landgenoten snel opnieuw de tienpuntengrens, 29-18. Langzaam maar zeker zochten de Filous de twintiger op. Bratanovic dunkte naar 42-23 na 17’28”. Met een lay-up van Van der Vuurst was het na 18’24” zover: 44-23. Met nog twintig seconden op de klok floot ref Jacobs een technische fout tegen coach Gjergja. Halverwege de namiddag leidde Oostende met 46-31 tegen Groningen.

In het derde bedrijf nam Oostende snel opnieuw meer afstand. Gillet driepunterde na 23’50” naar 59-37, het grootste verschil tot dan toe. Die voorsprong nam nog toe. Aan het halfuur had Booth al voor een 75-47-tussenstand gezorgd. Toen was het tijd voor Conger om zich ook bij het kransje Oostendenaars te hijsen dat in de dubbele cijfers eindigde. Groningen had het vierde kwart gewonnen maar het krachtverschil tussen de Belgische koploper en de Nederlandse nummer drie over de hele match was duidelijk. (PR)