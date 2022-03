Sterke Kim Mestdagh kan Schio in Praag niet aan zege helpen

Het Italiaanse Schio heeft dinsdagavond, ondanks een bedrijvige Kim Mestdagh (18 punten), naast de overwinning (72-70) gegrepen in de zaal van het Tsjechische Praag in het eerste duel van de kwartfinales van de EuroLeague basket bij de vrouwen.

Kim Mestdagh eindigde de wedstrijd met 18 punten, 1 rebound en 2 assists in 31 speelminuten.

Praag neemt dus de beste start in deze kwartfinale, in aanloop naar de tweede ontmoeting die op dinsdag 15 maart in Italië op het programma staat. Deze kwartfinales worden gespeeld in een best-of-3-format met een mogelijke derde beslissende wedstrijd in Praag op 18 maart. Het eerste team dat twee wedstrijden wint, plaatst zich voor de Final Four.