Spelers zetten lessen uit nederlaag om in klinkende winst: Live introsong stuwt Filou naar beslissende blitzstart

Filou Oostende heeft in de crossborder-fase van de BNXT League de thuiswedstrijd tegen Heroes Den Bosch overtuigend gewonnen (100-69). Wellicht vonden de spelers inspiratie in de live gebrachte introsong ‘Ostend Ballin’’. “We toonden een andere mentaliteit en meer energie”, zegt coach Gjergja.

Al zestig procent van de crossborder-fase is gespeeld. Kangoeroes Mechelen is de enige club met een perfect rapport (zes op zes). Filou is wel leider, dankzij het vlekkeloze parcours in de nationale competitie, waarvan de punten weliswaar gehalveerd werden.

Bij de voorstelling van de spelers voor de thuismatch tegen Heroes Den Bosch vertolkte Cloudy Lee – artiestennaam voor Damrys Beyen uit De Panne – voor het eerst live on court de introsong van de club: ‘Ostend Ballin’’. “Deze introsong toont onze fierheid van de voorbije tien seizoenen en past bij de verjonging van de club”, zegt CEO Jurgen Vanpraet. Het nummer weerklinkt voortaan voor elke thuiswedstrijd.

Meteen naar 21-4

‘Ostend Ballin’’ stuwde BCO meteen in de goede richting, want na minder dan zes minuten prijkte al een 21-4-voorsprong op het bord.

“We wisten dat Oostende klaar zou zijn, nadat wij een week eerder thuis eerder hadden gewonnen. Er waren dan ook geen verrassingen. Oostende startte schitterend. De match was in het eerste kwart beslist. Knap werk van Oostende. Ons team heeft trouwens geleerd uit deze wedstrijd tegen Oostende”, reageerde Erik Braal, coach van Den Bosch.

We toonden een andere mentaliteit en meer energie

“Wij toonden een andere mentaliteit en meer energie dan in Den Bosch”, merkte coach Dario Gjergja op. “Uit die eerste nederlaag hadden we alles geanalyseerd. Ik ben heel blij met de reactie van de spelers. We verdedigden veel beter en plukten twintig rebounds meer dan Den Bosch. Thuis hadden zij veel te veel offensieve rebounds gewonnen. De balbeweging en de reactie tegen de zone waren ook prima. Alleen de laatste vier minuten van het tweede kwart waren niet goed.”

Wie deze match nooit zal vergeten, is Maarten Vandenbossche. Deze speler van de basketbalschool maakte precies op zijn negentiende verjaardag zijn debuut bij het eerste team.

Leiden en Ladies Night

Oostende (29) leidt met één punt voorsprong op Kangoeroes (28). Daarna volgen Leiden (26) en Den Bosch (25). Ook Bergen en Leuven Bears tellen 25 punten.

Er wachten Filou nog vier wedstrijden in de crossborder-fase: drie over de landsgrens (zaterdag 16 april in Leiden, woensdag 20 april in Zwolle tegen Landstede, en vrijdag 29 april in Groningen) en eentje thuis, zaterdag 23 april tegen Feyenoord. Bij die thuismatch herneemt BCO de goede traditie van een Ladies Night. (PR)