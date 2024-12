SKT Ieper maakt zich op voor bekerclash tegen Spirou

SKT Ieper One is aan een mooie zegereeks bezig: zes overwinningen op rij in alle competities. Komend weekend speelt het twee keer tegen Spirou Charleroi. Vrijdag voor de beker tegen de eerste ploeg uit de BNXT League en zondag op bezoek bij de tweede ploeg voor de 13de speelronde in de competitie.

Frederik Geldof kijkt al uit naar het Spirou-weekend. “Vrijdag is het een mooie affiche voor de Beker van België tegen Spirou Charleroi, een ploeg die het goed doet in de BNXT League en ook Europees mooie dingen liet zien”, vertelt de Langemarkenaar. “We hebben niets te verliezen en beginnen met vijf punten voorsprong. We hopen op veel volk. Er is een kerstmarkt voorzien en de jeugdspelers krijgen een cadeau. Voor mijn spelers is het een mooie test om zich te meten tegen een ploeg uit eerste klasse. Charleroi is nog redelijk Vlaams getint. Hun coach Sam Rotsaert ken ik en verder zijn er ook enkele bekende gezichten in de spelersgroep.”

10 op 12

Zondag wacht dan al de volgende match, in de competitie tegen Spirou Two. “De competitie is prioritair en zondag mogen we niet verliezen. Spirou is een jonge ploeg die nooit opgeeft en tegen De Pinte 39 van de 40 minuten op voorsprong stond. Net als leider Falco Gent hebben we 10 op 12 en we willen die leidersplaats nog even behouden. Na de twee nederlagen tegen Lier en Falco hebben we onze defense aangescherpt. Hopelijk kunnen we op deze weg verdergaan. Het is geen zekerheid, want in deze reeks kan je bij een mindere dag van iedereen verliezen. Tegen Melsele hebben we ons beste basket moeten tonen om te winnen. Toch blijf ik positief en zou de top vier op voorwaarde dat er niet te veel geblesseerden zijn ons niet meer mogen ontglippen.” Ook na het komende tweeluik valt het niet echt stil. “Ik voel dat mijn groep blijft verbeteren. Op 4 januari is er al de kwartfinale van de Beker van Vlaanderen tegen Guco Lier Two. Ook dat is voor mij een doel om ver te geraken dit jaar”, aldus Frederik, die ook volgend seizoen trainer is bij SKT. (API)