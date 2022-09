SKT Dames One (eerste landelijke) kampen met blessures: “We missen momenteel te veel belangrijke speelsters”

De dames van SKT Ieper One verloren op de openingsspeeldag in eerste landelijke met 69-64 van Kortrijk Spurs Two. Coach Pascal Maes had het liever anders gezien, maar gelet op de situatie is hij best tevreden. Dit weekend volgt een oefenwedstrijd tegen Wevelgem.

“Kortrijk Spurs was versterkt met Sara Remacle, Cylia Ducolombier en Jitte Baelen van de One”, weet de coach. “Wij daarentegen moesten die verplaatsing maken zonder Xania Bollenberg, Eva Devliegher, Silke Storme, Margaux Schepens en Celeste Gryson.”

“Na een goed collectief eerste quarter (15-17) speelden we een zwak tweede quarter. Offensief te statisch, enkele easy baskets werden gemist en we maakten ook wat individuele defensieve foutjes (35-28). Spurs startte goed in de tweede helft, maar na een time-out herpakten we ons. Jammer genoeg konden we de kloof van het tweede quarter niet volledig dichten en bleven we steken op vijf punten.”

Dit seizoen zijn er heel wat ploegen serieus versterkt

De voorbereiding was nochtans goed verlopen. “Er is een viertal speelsters vertrokken of gestopt in dit team op het einde van vorig seizoen. Een deel van de kern werd behouden, aangevuld met enkele nieuwe speelsters en eigen jeugd. Er is dus een mix van ervaring en jeugd, maar dit vraagt natuurlijk de nodige tijd om zowel in defense als in offense alles op punt te krijgen. Maar er wordt goed gewerkt op training. We speelden tijdens de voorbereiding drie oefenwedstrijden tegen ploegen uit tweede landelijke ploegen die we winnend konden afsluiten. Al was het met ups en downs, toch was het positief voor het vertrouwen.”

Dit weekend volgt nog een oefenmatch tegen Wevelgem. “Op die manier blijven we in het wedstrijdritme om de week daarna op zoek te gaan naar onze eerste winst in Hasselt.”

Telkens knokken

Ambities formuleren, is bijzonder moeilijk in deze toch wel zware reeks. “Dit seizoen zijn er heel wat ploegen serieus versterkt ten opzichte van vorig jaar, met Willebroek en Aalst als titelkandidaten”, gaat Maes, die overkwam van de herenploeg van Basket Poperinge in eerste provinciale, verder. “Onze heenronde oogt zeker niet gemakkelijk omdat we momenteel te veel belangrijke speelsters missen. Maar sowieso zullen we iedere wedstrijd knokken om winst.”

“Na de inkomende transfers samen met de kern hadden we zeker gezonde ambities, maar die blessures beslisten er anders over. Nu bekijken we wedstrijd per wedstrijd en eens we op volle sterkte zullen zijn, zien we tot wat we in staat zijn en waar we thuishoren in het klassement. Het is de bedoeling vanuit een sterke defense mooi, snel en attractief basket te brengen.”