Simon Gesquière met Waregem tegen ex-ploeg LDP Donza: “Dit blijft een speciale wedstrijd voor mij”

In Top Division Men 1 nemen de heren van G&V Breakpoint Basket Waregem het dit weekend op tegen regerend kampioen LDP Donza. Voor Simon Gesquière is het de derde keer dit seizoen dat hij het opneemt tegen zijn ex-ploeg.

G&V Breakpoint Basket Waregem verkeert in uitstekende vorm. Nadat het zich plaatste voor de halve finale van de beker van Vlaanderen ten koste van Guco Lier, won het een week later tegen diezelfde tegenstander, tevens de leider, met het kleinste verschil. Vorig weekend werd Antwerp Giants met klinkende 58-86-cijfers opzijgezet. “We schoten redelijk goed uit de startblokken, maar kregen het in de tweede periode moeilijker tegen de Giants”, opent de 28-jarige Simon Gesquière. “Na de break zijn we relatief vlot uitgelopen. Defensief deden we een goeie job. We wilden een statement maken om eens een ploeg onder de 80 punten te houden. De volgende weken moeten we daar blijven aan werken.” Dit weekend trekt Simon naar zijn ex-ploeg Donza, waar hij zowat zijn hele basketcarrière speelde. “Dit zal zeker opnieuw een speciale wedstrijd worden. Ik ken iedereen in de club. We kruisten dit seizoen al twee keer de degens met elkaar. Thuis zegevierden we met 10 punten verschil in competitieverband, en voor de beker speelden we misschien onze beste wedstrijd van het seizoen toen we met 72-100 wonnen. Dit is uiteraard opnieuw een andere wedstrijd. We zullen op ons best moeten zijn, willen we de punten mee richting Waregem nemen. Volgende week nemen we het op in en tegen SKT Ieper. We moeten één van die twee wedstrijden winnen met het oog op een topvierplaats op het einde van de reguliere competitie.”

Uit de comfortzone

“Ik heb me mijn overstap naar Waregem nog niet beklaagt”, gaat hij verder. “Voor mij was de overstap naar G&V een stap uit mijn comfortzone. Nieuwe ploegmaten, een nieuwe omgeving, een goeie sfeer. De voorbereiding liep voor mij iets moeilijker, maar nu zit de train op de rails. Ik amuseer mij.” (ELD)

Zaterdag 25 januari om 20.45 uur: ABO LDP Donza G&V Breakpoint Basket Waregem.