Silke Storme komt thuis bij Basket SKT Ieper: “Ik wil me amuseren met wat ik zo ontzettend graag doe”

De damesploeg van Basket SKT Ieper haalt met Silke Storme één van de topspeelsters bij Kortrijk Spurs uit Top Division Women weg. Voor Storme is het terugkeren naar waar het voor allemaal begon in het basketbalwereldje.

Dat Basket SKT Ieper interesse had in Silke Storme mag een understatement genoemd worden. Een terugkeer naar Ieper leek een logische stap, maar ook niet voor de hand liggen. Toch hakte ze uiteindelijk de knoop door. “Ik heb mijn volledige jeugdopleiding in Ieper gekregen”, zegt Silke Storme. “Toen Ieper me eerst contacteerde paste het niet meteen met trainingsuren. Op dat moment had ik eigenlijk ook beslist om voorlopig te stoppen met basketten. Maar na een tweede gesprek en toen ik hoorde dat mijn vriendinnen Eva en Sien Devliegher het ook zagen zitten om terug te keren leek het mij leuk om de uitdaging in Ieper aan te gaan. Er lopen hier toch veel bekende gezichten voor mij rond.”

Revalidatie

Met Eva en Sien Devliegher krijgt Silke er ook twee ploegmaten van bij Kortrijk Spurs bij. Daar willen ze de resterende matchen in schoonheid afsluiten. Voor Eva is dat vanaf de zijlijn, want zij liep recent nog een kruisbandletsel op en staat dus voor enkele maanden van revalidatie. “Ik wil nu gewoon genieten van de laatste wedstrijden in Kortrijk. Hopelijk kunnen we tegen Pepinster een mooie afsluiter hebben voor we aan de play-offs beginnen. En daarin is het alles mag en niets moet.”

Silke maakt al een hele tijd deel uit van het verhaal van Kortrijk Spurs, dat eigenlijk een doorloper is van de periode bij Tulikivi Deerlijk. “Ik heb heel veel mooie herinneringen gemaakt in deze periode. Ik ben het oude bestuur van Deerlijk heel dankbaar dat ik ooit als jong meisje de kans gekregen heb om bij hen te mogen groeien. Kortrijk heeft dit in moeilijke corona-omstandigheden overgenomen, waar ik hen ook dankbaar voor ben. Het wordt een afscheid, maar mijn hart zal altijd in Deerlijk liggen.”

Bij Ieper komt Silke terecht in eerste landelijke, een reeks lager dan de eerste klasse waar ze jaren in speelde. “Ik weet niet goed wat ik van volgend seizoen moet verwachten. Verschillende ploegen hebben versterking uit eerste nationale gehaald, wat alleen maar positief kan zijn voor de competitie. Zelf wil ik gewoon genieten en mij amuseren met wat ik zo ontzettend graag doe.”