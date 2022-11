Sijsele Two wil kelderduel tegen Oostkamp Two winnen: “Eerste provinciale is een absolute must”

In derde nationale is de derby tussen Sijsele One en Oostkamp One (volgende week, red.) altijd een bewogen duel. De wedstrijd tussen de respectievelijke Two-ploegen leeft minder hevig, maar is wel belangrijk met het oog op het behoud in eerste provinciale. Als dat in de eerste ronde niet meer haalbaar is, dan moet dat maar na nieuwjaar.

Een ‘raar’ competitieformat en volgens bijna elke speler en clubleider: “Niet voor herhaling vatbaar.” Na amper zes competitiewedstrijden is het voor zowel Sijsele Two als Oostkamp Two nog moeilijk haalbaar om bij de beste vier en dus in de veilige zone te geraken. “Na die eerste, beperkte ronde, met amper twaalf wedstrijden per ploeg, wordt een promotie- en een degradatiepoule gemaakt. De ploegen uit de andere groep komen erbij, de scores uit de eerste ronde tegen de poulegenoten blijven behouden. Daarom alleen al is het van het allerhoogste belang dat we het duel tegen de buren uit Oostkamp winnen”, aldus de deskundige uitleg van Nico De Baene.

Degradatieduel

Ook Colin Arschoot (20) is zich bewust van de precaire situatie waarin de Two-ploeg zich bevindt: “Zoals altijd gaan we er ons uiterste best voor doen om deze wedstrijd te winnen. Als de One-teams mekaar treffen, voel je aan alles de derbysfeer. Die leeft minder bij de Two-ploegen, maar voor Basket Sijsele is dit duel uiterst belangrijk. In eerste provinciale spelen is een absolute must en we gaan er alles aan doen om het behoud te verzekeren.”

Volgens Lauris Timmerman is het in Sijsele altijd opletten geblazen. “We wonnen echter de heenwedstrijd en boekten de voorbije weken een duidelijke progressie. De promotie naar de hoogste provinciale reeks kregen we vorig jaar cadeau en ik ben ervan overtuigd dat we mee kunnen draaien. We zijn niet van plan om dat zomaar weer af te geven.” (MD)

Zondag 20 november om 15 uur: Sijsele Two – Oostkamp Two.