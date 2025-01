Sijsele Two is opstap naar de One-ploeg voor Ernest Bonte

Terwijl de One-ploeg moeilijk weggeraakt uit de onderste regionen in top division two, gaat het de Two-ploeg voor de wind. De jonge garde van coach Cedric Maréchal, zelf amper 25, liet een 4 op 4 optekenen en komt de top 5 binnen in tweede provinciale. Volgens Ernest Bonte hoeft dat nog niet het einddoel te zijn.

Na een minder goede eerste periode is Sijsele Two stilaan op kruissnelheid gekomen. Volgens Ernest Bonte (19) zijn daar verschillende verklaringen voor: “Omdat we drie nieuwe spelers moesten inpassen, was het aanvankelijk wat zoeken om elkaar te vinden. Door harder te werken op de trainingen, vergrootte ook het vertrouwen. Neem daar ook nog de goeie sfeer en een gedreven coach bij en je weet waarom we nu veel meer onze streng kunnen trekken.”

Gunstig vervolg

Het resultaat is dat de Two-ploeg naar de vijfde plaats is opgerukt. “En volgens mij zit er nog meer in”, gaat Bonte verder. “We moeten durven dromen van de top 3. De komende weken zitten er nog enkele moeilijke opdrachten aan te komen, maar we tellen ook nog heel wat haalbare kaarten. Die derde plaats is dus haalbaar en dan komt een eventuele promotie toch weer in beeld. We waren met die ambitie aan het seizoen gestart, maar door de mindere gang van zaken hadden we die een tijd geleden al opgeborgen. Het klopt dus niet dat we in de resterende tien wedstrijden niets meer te winnen hebben.”

Ambitieus

Voor Bonte, die al vanaf zijn zesde bij Sijsele speelt, volgen nog drukke weken. “Samen met Tijs Saelens train ik ook twee keer met de One-ploeg. Het niveau is totaal verschillend, maar ik wil zo hoog mogelijk geraken en ben bereid om daar inspanningen voor te leveren. Dat is de reden waarom ik er volgend jaar graag een vervolg aan brei, al moet er met het bestuur nog gepraat worden over de kansen om One en Two te combineren”, aldus de tweedejaars LO-student, die zopas de eerste examenperiode met goed gevoel heeft afgerond. (MD)

Zaterdag 1 februari om 17.30 uur: Sijsele Two – Zedelgem One.